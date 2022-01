Ancora Superenalotto ed ancora una vincita di tutto rispetto. Il 2022 premia ancora i fortunati giocatori italiani.

Si gioca e si vince, ancora una volta. Il Superenalotto ormai non conosce confini e ad ogni latitudine premia con fior di quattrini i giocatori italiani più che mai sperano nella grande serata con quello che ormai è di fatto il gioco più amato nel paese. A vincere, ancora una volta sono i fortunati che hanno indovinato un “5” di tutto rispetto, parliamo di circa 24mila euro. Il “6” per il momento resta una chimera. Nessun avvistamento ormai dallo scorso maggio. I 156 milioni di euro di Montappone, nelle Marche, restano un lontano e sbiadito ricordo.

A Palermo presso la ricevitoria di via Eugenio l’Emiro 26/A il fortunato giocatore che ha realizzato il “5” in questione è arrivato a portarsi a casa la bellezza di 23.965,55 euro. Il jackpot nel frattempo è salito a 139 milioni di euro. Parliamo di cifre ormai molto vicine a quelle dell’ultima massima affermazione al Superenalotto. Come anticipato, infatti, l’ultima sestina vincente fu indovinata lo scorso maggio a Montappone, piccolo centro marchigiano. Allora, il premio finale arrivò all’incredibile cifra di 156 milioni di euro, non certo un record ma poco importa. In Sicilia, invece, l’ultimo “6” è datato aprile 2018, in quella occasione a Caltanissetta arrivarono dal cielo ben 130 milioni di euro.

Superenalotto, la fortuna premia ancora i “5”: si vince anche con il 10eLotto

Ottime notizie per i siciliani anche dal fronte del 10eLotto, altro gioco che negli ultimi tempi è entrato di diritto tra quelli più “praticati” dai cittadini italiani. Due vincite nel concorso dell’11 gennaio. In provincia di Messina, per la precisione a Sinagra, infatti un fortunato giocatore ha piazzato un “9 Oro” da ben 50mila euro. A Sciacca, invece, provincia di Agrigento, un “8 Doppio Oro” ha portato a casa del vincitore di turno la bellezza di 30mila euro. Complessivamente, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito ai vari vincitori ben 26,7 milioni di euro, per un totale dall’inizio dell’anno di quasi 112 milioni di euro, cifre da brividi insomma.

Superenalotto, la vincita che gli stravolge la vita: non crede ancora ai suoi occhi

Sicilia al centro delle cronache anche per quel che riguarda il gioco del Lotto. Lo scorso 7 gennaio infatti a Favara, in provincia sempre di Agrigento un fortunato giocatore ha conquistato con 3 ambi ed un terno la cifra assolutamente invidiabile di 23.750 euro. Nella stessa città, inoltre anche un ulteriore premio da 9.250 euro. Per quel che riguarda il Lotto parliamo di quasi 8,5 milioni di euro distribuiti con gli ultimi due concorsi. Cifra, per quel che riguarda i premi, arrivata a 19 milioni dall’inizio di questo fortunato 2022. Isola più che fortunata insomma nell’ultimo periodo. Vincite che in linea di massima stanno toccando ogni latitudine del nostro paese, quasi a voler sancire una distribuzione quanto più equa possibile.

Gli italiani, in linea di massima quindi si affidano al gioco, spinti forse alle ultime fasi della pandemia, che di certo non fanno prefigurare tempi positivissimi per il nostro paese. Il rischio di ulteriori chiusure, considerata la continua emergenza si fa sempre più pressante. Il gioco per certi verti può rappresentare quella speranza che la realtà, quella più patica possibile, non trasmette. I dubbi e le incertezze, di fatto, aumentano. I cittadini spesso smarriti cercano rifugio ed il colpo della vita nel gioco, qualcuno ci riesce, qualcun altro, con insistenza persiste settimana dopo settimana.