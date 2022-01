Scopriamo insieme quali sono i migliori siti streaming online gratis per guardare film e serie televisive che non necessitano di registrazione

Il modo di fruire dei media è profondamente cambiato negli ultimi 20 anni. Prima regnava sovrana la tv, in particolar modo quella generalista. Adesso con l’avvento delle piattaforme streaming e on demand lo scenario è profondamente cambiato.

Si può vedere ciò che si vuole quando si vuole senza dover aspettare mesi o magari anni così come previsto dalla classica programmazione televisiva. Naturalmente bisogna avvalersi solo di quelle legali e certificate e non di quelle pirata.

Siti streaming online gratis per cui non serve registrarsi

Prima però c’è un passaggio intermedio che aiutare a scegliere coloro che su cosa vedere, ovvero consultare MyMovies. Si tratta di un famoso database con tutti i film dal 1985 ad oggi con tanto di recensioni, critiche, descrizione dei particolari e trailer, che possono essere utili per ricercare i contenuti più affini alla propria personalità.

Inoltre è possibile vedere anche le date dei film prossimi all’uscita. Una volta sciolti i dubbi, si può passare alla visione tramite le piattaforme gratuite online.

Tra queste spicca Mediaset Play servizio proposto dall’omonima azienda che permette di seguire i canali classici ed accedere ai contenuti on demand. Le possibilità sono ampie visto che si può scegliere tra fiction, serie televisive, cartoni animati e tanti altri prodotti.

Sulla stessa scia non è da meno Rai Play attraverso il quale è possibile usufruire di film serie tv, documentari e tanto altro proposti dalla tv pubblica. In questo caso è necessaria l’iscrizione, che però è semplice e soprattutto gratuita. Quindi niente paura, nessun abbonamento alla stregua di Netflix e Amazon Prime.

Tra i competitor meno noti ma non per questi meno qualitativi si possono menzionare Paramount Network, Popcorn (che però contempla anche alcuni contenuti a pagamento). Su Vodkey invece si possono rimediare i link dei migliori film, serie tv, fiction e webserie disponibili in rete. Da non scartare nemmeno il caro e vecchio YouTube, che offre senza alcun tipo di spesa pellicole piuttosto datate che però non passano mai di moda.