Richiedere e ottenere la tessera sanitaria in modo facile e veloce è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, famiglia, tempo libero e molto altro ancora. Sono davvero tante le cose con cui ci ritroviamo puntualmente a dover fare i conti e che richiedono quasi sempre il nostro massimo impegno. Se tutto questo non bastasse in alcuni casi si finisce per perdersi nei meandri burocratici, tanto da chiedersi come fare per poter, ad esempio, accedere ad un determinato servizio.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che, nel caso in cui non avessimo ancora ricevuto la tessera sanitaria a casa, è possibile richiederla e ottenerla in modo davvero molto facile e veloce. Ma cosa bisogna fare e soprattutto come? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tessera sanitaria, ottenerla in modo facile e veloce è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Rilasciata a tutti i cittadini italiani che hanno diritto alla fruizione delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, a partire dal 2011 la Tessera Sanitaria, ricordiamo, è stata sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi, che è dotata di microchip.

La sua validità è pari, in genere, a sei anni e tale tessera si rivela necessaria per l’accesso a numerosi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Non parliamo solo dell’accesso alle varie cure mediche, ma anche del fatto, appunto, che la tessera sanitaria presenti tantissime altre funzioni, di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Proprio per questo motivo interesserà sapere che nel caso in cui non avessimo ancora ricevuto tale documento a casa, è possibile farne apposita richiesta e ottenere la tessera in modo estremamente facile e veloce.

Tessera sanitaria, ottenerla in modo facile e veloce è possibile: ecco come fare

Ebbene in tale ambito giunge in nostro aiuto il sito del Sistema Tessera Sanitaria, che permette, tal’altro, di richiedere anche il duplicato della tessera in questione, oltre che di visionare il suo formato online.

A tal fine bisogna cliccare su Area Riservata, quindi su Cittadini e accedere al servizio attraverso SPID o Carta Nazionale Servizi. In ogni caso si verrà reindirizzati ad una pagina che permette di ottenere in modo facile e veloce la propria Tessera Sanitaria.

In particolare è possibile scaricare il documento in questione e stamparlo, in attesa di ricevere a casa la tessera sanitaria originale. Ma non solo, è possibile avere anche il numero di identificazione. Quest’ultimo, ad esempio, è necessario per scaricare il Green Pass oppure prenotare il vaccino anti Covid.

Ottenere la tessera sanitaria in modo facile e veloce, comodamente da casa, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che accedere all’apposito servizio web e il gioco è fatto.