Cosa prevedono le norme vigenti in merito al diritto ad ottenere una casa popolare in seguito allo sfratto. Ecco tutti i chiarimenti del caso

Alle volte purtroppo può capitare di essere sfrattati dalla propria abitazione in cui si è in affitto. Le cause possono essere molteplici, su tutte i reiterati ritardi nel pagamento del canone mensile al proprietario di casa.

A prescindere da ciò, urge poi l’esigenza di trovare istantaneamente un’altra sistemazione e la strada in apparenza più semplice è quella di provare ad ottenere una casa popolare. Non si tratta però di un’impresa semplice in quanto la concorrenza è piuttosto agguerrita.

Chi viene sfrattato ha diritto ad una casa popolare?

Cerchiamo però di capire in quali casi si può beneficiare di questa ambita concessione. In realtà uno dei requisiti è quello di non essere stato sfrattato da altre case popolari negli ultimi cinque anni.

Al contempo se questo avviene a causa di condizioni economiche critiche e difficili che non permettono alla singola persona o famiglia di affittare una casa da un privato, si può avere diritto alla casa popolare. Per altre motivazioni ciò non è contemplato nella maniera più assoluta.

Alcune regioni hanno stabilito delle norme proprie a riguardo. In Calabria ad esempio chi è stato messo alla porta per mancanza di liquidità, ha il diritto all’assegnazione temporanea di un’abitazione popolare.

Per comprendere al meglio questa situazione e in generale qual è la situazione a livello nazionale, non resta che collegarsi sui portali dei comuni di riferimento, di cui naturalmente bisogna essere residenti.

Per quanto concerne i requisiti previsti per poter richiedere una casa comunale è necessario essere persone senza reddito o con reddito inferiore rispetto alla soglia stabilita dalla legge.

Il beneficio è previsto anche per i portatori di handicap e disabilità, per i genitori single con figli fiscalmente a carico e per i cittadini senza fissa dimora. Le condizioni riportate sono indispensabili. Chi ne è sprovvisto quasi sicuramente non può concorrere ad ottenere una casa popolare. A quel punto una soluzione ideale può essere quella delle abitazioni ad 1 euro.