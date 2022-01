Se sei nato in questi giorni ti conviene tentare la fortuna al Superenalotto in quanto potresti essere baciato dalla dea bendata e portare a casa una vincita da capogiro.

I soldi non garantiscono la felicità, ma aiutano senz’ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di problemi. Basti pensare a tutte le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro al fine di acquistare beni e servizi di vario genere, grazie ai quali poter soddisfare le nostre necessità quotidiane. Non crea stupore, pertanto, il fatto che in tanti desiderino attingere a fonti extra di guadagno, magari attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come il Lotto, oppure Superenalotto o Gratta e Vinci. Tanti, in effetti, sono i giochi a nostra disposizione, con molti giocatori che tentanto puntualmente la fortuna.

A tal fine cercano quindi di attuare strategie di vario genere, come ad esempio la decisione di volgere un occhio di riguardo all’Oroscopo. Questo con l’intento di cercare di scoprire se un determinato periodo si riveli essere più o meno propizio alla fortuna. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che se sei nato in questi giorni ti conviene molto probabilmente provarci, in quanto potresti essere finalmente baciato dalla dea bendata e portare così a casa delle cifre da urlo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi potrà, forse, festeggiare una vincita.

Superenalotto e fortuna, occhio al significato dei numeri: chi festeggerà una vincita?

Oroscopo e Superenalotto, pioggia di soldi in arrivo per chi è nato in questi giorni: cosa c’è da sapere

La fortuna, come risaputo, è cieca. In alcuni casi, però, sembra vederci davvero benissimo, tanto da portare in molti a volgere un occhio di riguardo agli astri in modo tale da sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati. Proprio in tale ambito è bene ricordare che esistono diversi oroscopi. Oltre a quello più noto dei segni dello Zodiaco, infatti, vi sono anche altri, come l’oroscopo cinese oppure quello Maya.

Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che risale a ben 4 mila anni fa e si basa su diversi cicli, come quelli lunari. In particolare il calendario lunare Maya è suddiviso in 13 lune. Ad ogni ciclo corrisponde un animale guida. È possibile quindi individuare il segno corrispondente in base alla propria data di nascita.

Proprio partendo da questo presupposto, quindi, interesserà sapere che vi sono due segni in particolare che, secondo l’Oroscopo Maya, sono baciati dalla fortuna nel corso di tutto il 2022. Non a caso se sei nato in questi giorni ti conviene molto probabilmente provare a giocare al Lotto o al Superenalotto o qualche altro gioco. Questo in quanto potresti essere finalmente baciato dalla dea bendata e portare così a casa una cifra da capogiro. Ma quali sono i due segni più fortunati secondo l’Oroscopo Maya?

Oroscopo Maya e Superenalotto, ecco i due segni baciati dalla fortuna

Oltre ai noti segni zodiacali, come già detto è possibile volgere un occhio di riguardo anche ad altri oroscopi, come quello Maya. Ebbene, proprio in base a quest’ultimo dovete sapere che vi sono due segni, in particolare, per cui si prospetta un 2022 particolarmente fortunato sia dal punto di vista dei soldi, ma anche sentimentale. Ma di quali si tratta e soprattutto in quali giorni bisogna essere nati per poter beneficiare di questo influsso positivo?

Ebbene, a quanto pare secondo l’oroscopo Maya è in arrivo una pioggia di soldi per coloro nati sotto i segni della Tartaruga e del Pipistrello. Nel primo caso, ovvero del segno della Tartaruga, si tratta delle persone nate fra il 29 giugno e il 26 luglio. Per quest’ultimi il nuovo anno, da poco iniziato, porterà con sé un bel po’ di soddisfazioni sia dal punto di vista economico che delle relazioni. In particolare coloro nati sotto il segno della Tartaruga avranno una marcia in più anche sul posto di lavoro, tanto da non escludere una possibile promozione o un aumento di stipendio.

Il secondo animale più fortunato del 2022 è, come già detto, il Pipistrello. Quest’ultimo protegge le persone nate nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 25 agosto. Anche per coloro nati sotto il segno del Pipistrello si preannuncia un anno particolarmente fortunato, sia dal punto di vista amoroso che del lavoro. Proprio soffermandosi su quest’ultimo, interesserà sapere che con un pizzico di impegno in più sarà possibile portare a casa ottimi risultati. Il periodo più proficuo, inoltre, sarà a partire da settembre in poi, quando la fortuna sarà dalla parte delle persone nate sotto il segno del Pipistrello, tanto da non escludere una possibile vincita.

Oroscopo Maya e Superenalotto: Tartaruga e Pipistrello baciati dalla dea bendata, ma mai esagerare

Come già detto i due segni che, in base all’Oroscopo Maya, saranno baciati dalla fortuna nel corso del 2022 saranno Tartaruga e Pipistrello. Nel primo caso, ribadiamo, si tratta di coloro nati tra il 29 giugno e il 26 luglio. Mentre per quanto riguarda il Pipistrello, si tratta delle persone nate tra il 27 luglio e il 25 agosto.

A prescindere che si tratti dei classici segni dello Zodiaco piuttosto che di quelli Maya, è bene ricordare che fortuna e Oroscopo non sono delle scienze esatte. Per questo motivo non si deve mai dare per scontato che, giocando ad esempio al Superenalotto o al Lotto, si possa vincere una cifra da capogiro.

Allo stesso tempo, come è facile intuire, solo tentando la sorte è possibile essere baciati dalla dea bendata e festeggiare, eventualmente, una vincita. Per tale motivo il consiglio è sempre lo stesso, ovvero giocare responsabilmente. Ovvero senza spendere cifre che, in caso di mancata vincita, possano compromettere le finanze personali.