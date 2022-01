Nota per aver ricoperto il ruolo di maestra di danza a Ballando con le stelle e per essere la compagna di Massimiliano Rosolino, ecco quanto guadagna Natalia Titova.

Diventata nota al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di maestra di danza a Ballando con le stelle, Natalia Titova è sentimentalmente legata dal 2006 all’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. In seguito anche docente di ballo ad Amici di Maria De Filippi, è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non stupisce, pertanto, che siano in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Natalia Titova: chi è, altezza, carriera

Nome: Natalia Titova

Altezza: 173 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 1 marzo 1973

Luogo di nascita: Mosca

Nata a Mosca il 1° marzo 1973, Natalia Titova è alta 173 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale dei Pesci. Fin da bambina ha sempre nutrito una grande passione per la danza, tanto da iniziare a ballare a soli 3 anni. Nel 1998 si trasferisce in Italia, dove fa coppia con il ballerino Simone di Pasquale. Partecipa, quindi, a varie competizioni internazionali di ballo, vincendo lo UK Rising Star Prof, per poi arrivare seconda al Blackpool Rising Star Prof e terza all’Assen Open Prof.

Sempre con Simone di Pasquale è la protagonista del musical La febbre del sabato sera. Nel 2005, invece, diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle in veste di maestra di danza. Nel 2009 vince a Ballando con le Stelle in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia. Sempre nello stesso anno è ospite agli Oscar della TV e diventa direttrice artistica della scuola Dance Lab Studio. Il 2014 annuncia il suo ritiro dal programma condotto da Milly Carlucci.

L’anno seguente approda a Mediaset, in qualità di insegnante di danza latino – americana nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ricopre tale ruolo fino al 2020, mentre nel 2019 ha fondato a Roma la Natalia Titova Academy. Sempre nel 2020 ha partecipato a Dance with me sulla piattaforma Teen TV. Se tutto questo non bastasse, nel 2021 è stata ospite speciale di una puntata de La pupa e il secchione.

Natalia Titova: vita privata, ex, compagno, figlie

Per quanto riguarda la vita privata di Natalia Titova, ha avuto una relazione con il ballerino Simone Di Pasquale dal 1998 al 2005. In seguito la nota maestra di danza ha ritrovato la felicità al fianco dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, conosciuto nel corso della loro partecipazione a Ballando con le Stelle. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie: Sofia Nicole, il 16 luglio 2011, e Vittoria Sidney, il 19 gennaio 2013.

La coppia, almeno per il momento, non è convolata a nozze. A tal proposito la stessa ballerina, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair ha dichiarato: “Il matrimonio non cambierebbe la nostra vita. La nostra famiglia è solida così. Non sono una di quelle che ha bisogno di ufficializzare con una cerimonia un sentimento che c’è, è presente da tanto tempo e si rinnova ogni giorno“.

Natalia Titova: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Natalia Titova. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli insegnanti di Amici percepiscano un compenso pari a circa 5 mila euro a puntata. È possibile quindi ipotizzare che anche la Titova abbia percepito un compenso simile.

Per quanto concerne il suo lavoro di ballerina professionista, invece, interesserà sapere che stando ad alcuni dati forniti sia da Excelsior Unicamere che dall’INPS, lo stipendio medio di un ballerino professionista si aggira attorno ai 1500 – 2300 euro al mese. Dall’altro canto, chi riesce ad entrare nel mondo del piccolo schermo, può arrivare a superare anche i 5 mila euro di stipendio. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni esatte in merito ai guadagni di Natalia Titova.

Natalia Titova: Instagram

Tra le ballerine più apprezzate e conosciute, Natalia Titova è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.