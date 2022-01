Uno strano inconveniente avrebbe riguardato alcuni utenti di Iliad. Una sorta di bug risolvibile solo se lo si conosce. Ma, a quanto pare, molto raro.

Ricordate quando su alcuni videogiochi, soprattutto quelli della prima Playstation, ai programmatori sfuggivano alcuni dettagli e si creavano i cosiddetti “bug”? Per un tecnico informatico si tratterebbe di errori, di mancanze in fase di programmazione. Per i giocatori, invece, molto spesso si trasformavano in variabili divertenti, soprattutto una volta finito il gioco. Punti irraggiungibili diventavano raggiungibili, muri di pietre e mattoni si tramutavano improvvisamente in pareti trasparenti. Tutto contribuiva a rendere, per certi versi, addirittura più iconico il videogame in questione. Ecco, dimenticatevi quel lato ludico. Oggigiorno i bug sono difficilmente connotabili in un’ottica “innocente” come quella del passato, quando l’informatica era solo un’aggiunta alla vita di tutti i giorni.

Visto che la tecnologia è parte integrante (per non dire portante) della vita quotidiana, un qualsiasi tipo di bug verrebbe preso per ciò che è: un errore, potenzialmente molto fastidioso. Specie se dovesse riguardare qualcosa di indispensabile come i telefoni. Durante gli ultimi anni, il ventaglio dei gestori disponibili si è notevolmente ampliato. E, in questo modo, anche la concorrenza per quelli storici. Iliad, in particolare, ha preso in mano la bandiera dell’armata dei nuovi, guadagnandosi un ruolo di rilievo nel mercato della telefonia mobile. Per questo suona strano che un antipatico bug riguardi proprio l’operatore francese.

Iliad, il bug che non ti aspetti: ecco di cosa si tratta

Come riferisce il sito Tariffando.it, l’operatore sarebbe incappato in uno strano difetto informatico, inizialmente attribuito allo smartphone che aveva riscontrato il problema. Tuttavia, dopo essere stato riscontrato su altri devices, il malfunzionamento ha iniziato a insospettire, anche perché identico sia su Apple che Android. Si tratta, sostanzialmente, di un problema riguardante la parte voce ed Sms. In alcuni momenti, si è manifestata la dicitura “4G” priva però delle consuete “tacche” relative al segnale telefonico. Il problema si può notare nel momento in cui, pur continuando a usare regolarmente internet, non si riuscirà a fare altrettanto con le chiamate. E questo vale anche in entrata, non riuscendo a ricevere né telefonate né messaggi. In pratica, se qualcuno dovesse provare a chiamarci lo farebbe inutilmente, essendo noi sempre irreperibili. Se fossimo noi, a chiamare, si otterrebbe “errore di chiamata”.

Pare si tratti di un bug perché, una volta impostata e poi tolta la modalità aereo o riavviato il telefono, il problema smette di sussistere. A quanto pare si tratta di un problema piuttosto raro e connotabile fra i cosiddetti difetti di connessione. Del resto, la sua stessa rarità crea dei problemi di identificazione, rendendo difficile dire sia se riguarda utenti in tutta Italia e sia se può trattarsi di una problematica a lungo termine. Secondo Tariffando, un’ipotesi potrebbe riguardare il RAN sharing, ovvero la tecnologia usata da Iliad per evitare di andare in roaming nazionale e mantenere la rete propria e di WindTre. Ipotesi comunque. Con la speranza che la problematica non diventi troppo frequente da rendere necessario un ulteriore approfondimento.