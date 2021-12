Altro colpaccio dell’operatore francese che, a un prezzo bassissimo, offre 150 Giga di navigazione. Ma la promozione di Iliad non si ferma a questo.

Protagonista assoluta della stagione estiva, Iliad prova a replicare anche alle soglie dell’inverno. Sul fronte delle promozioni, l’operatore francese si è dimostrato piuttosto propenso a soddisfare le esigenze di Giga dei clienti, sfoderando in estate la promo Flash 120 e costringendo gli altri provider a inseguire per restare al passo. E ora, con le festività natalizie in procinto di entrare nel vivo, Iliad piazza un altro colpo da k.o. all’intero mercato, lanciando una tariffa low cost destinata a creare davvero un precedente. Dai 120, l’offerta si rafforza fino a 150 Giga di navigazione, con consumi senza limiti.

La promozione si chiamerà proprio Giga 150. Nome semplice e senza troppe interpretazioni. Sarà esattamente quello che sembra: connessione alla rete, consumi senza limite sia per chiamate che per gli SMS e navigazione internet pressoché infinita. Al costo di 9,99 euro per ogni mese. Ma non solo. Iliad ha scelto di fare le cose in grande e offrirà alcuni servizi in modo totalmente gratuito. Un ulteriore incentivo ai nuovi clienti che sceglieranno di avvicinarsi all’operatore francese.

Iliad, servizi gratuiti con Giga 150: ecco quali sono

Il mix fra poco prezzo e grandi servizi è sempre vincente. Lo sanno bene i clienti che, prima di scegliere una promozione, ponderano bene entrambi gli aspetti. Molto spesso predomina la tariffa più economica, anche se magari offre qualcosa in meno da un punto di vista della performance. Tuttavia non sembra essere questo il caso. Al prezzo pattuito di 9,99 euro, Iliad concederà ben tre servizi a costo zero, fra i quali le telefonate verso l’estero. Potrebbe sembrare un dettaglio ma, considerando che diverse famiglie potrebbero avere uno dei loro membri fuori dall’Italia per lavoro o studio, l’offerta potrebbe farsi decisamente interessante.

In pratica, gli abbonati potranno contattare i loro parenti all’estero senza dover sostenere altre spese aggiuntive rispetto ai costi della ricaricabile. Inoltre, si potrà chiamare gratuitamente in oltre sessanta Paesi del mondo. Altro vantaggio della Giga 150, l’accesso a costo zero alla segreteria telefonica, caratteristica di Iliad che diverge rispetto agli altri operatori, anche i più grandi. Ascoltare i messaggi non richiederà quindi spese extra, così come l’utilizzo del 5G, ultimo servizio completamente gratuito. Unica necessità, quella di dotarsi di un dispositivo che possa supportare la nuova tecnologia. In questo senso si è mossa anche Vodafone, offrendo uno smartphone in regalo a fronte della sottoscrizione di una delle offerte natalizie. Chi l’ha detto che la battaglia dei provider è solo d’estate?