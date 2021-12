Iliad ha di recente lanciato un nuovo spot di Natale che non è passato di certo inosservato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consiste.

E-mail, messaggi, social network, applicazioni di messaggistica istantanea e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i servizi a cui possiamo accedere semplicemente utilizzando uno smartphone. Proprio quest’ultimo ha rivestito un ruolo particolarmente importante nel corso degli ultimi due anni segnati dal Covid.

Il nostro modo di comunicare, infatti, è cambiato e proprio i vari dispositivi tecnologi ci consentono di comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti, anche se geograficamente molto distanti da noi. Al fine di poter usufruire di questi servizi bisogna necessariamente sostenere dei costi, come quelli, appunto, per effettuare telefonate o semplicemente navigare su internet.

Iliad, il nuovo spot di Natale è virale: tutto quello che c’è da sapere

In tale ambito a rivestire un ruolo particolarmente importante sono gli operatori telefonici, che si rivelano essere sempre pronti a stupire la clientela con delle promozioni davvero imperdibili. Ne è un chiaro esempio l’offerta FLASH 150 di Iliad. Quest’ultima è attivabile fino al prossimo 11 gennaio 2022 ed offre la possibilità di usufruire, ad un costo pari a 9,99 euro al mese, di 150 giga, ma anche sms e minuti illimitati.

Ma non solo, il noto operatore ha di recente lanciato un nuovo spot di Natale che ha attirato in poco tempo l’attenzione di milioni di utenti. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Natale: film vs. realtà”: lo spot di Iliad che ha ottenuto in poco tempo tantissime visualizzazioni

Natale è alle porte e ormai siamo pronti a festeggiare uno dei giorni più magici dell’anno in compagnia delle persone a noi care. Non sempre però la realtà rispecchia le aspettative. Lo sa bene Iliad che di recente ha lanciato un video dal titolo “Natale: film vs. realtà“.

A corredo del video il seguente commento: “È inutile farsi film, il vero Natale è tutt’altro che perfetto. Ma è per questo ci piace. #BastaLaVerità“. Dopo aver lanciato qualche settimana fa il quarto spot della serie “Perché raccontarci storie?“, prosegue quindi la campagna pubblicitaria di Iliad incentrata proprio sul tema della verità.

Questa volta, però, a finire sotto la lente di ingrandimento è lo spirito natalizio. Il video in questione, infatti, mostra una serie di circostanze inerenti il periodo natalizio, con il chiaro intento di porre l’attenzione sulle differenze tra il Natale così come idealizzato dal mondo televisivo e quanto poi avviene effettivamente nella realtà.

In particolar modo si sofferma su tre situazioni, ovvero il panettone, l’albero e la letterina. Nei minuti conclusivi del filmato, inoltre, viene mostrata la seguente frase: “Il Natale non è di certo come nei film. Ma a noi piace proprio per questo: perché è reale“. Protagonisti dello spot i PanPers, ma anche Piero Madaro, membro del gruppo Nirkiop, e Omar Fantini.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, controllate se si vede il canale 100: tutto quello che c’è da sapere

Un video che non è passato di certo inosservato, tanto da attirare in poco tempo l’attenzione di oltre 750 mila utenti. Una chiara dimostrazione di come la verità paghi sempre, consentendo anche in questo caso di ottenere in poco tempo un successo davvero unico nel suo genere.