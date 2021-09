Iliad ha di recente lanciato un nuovo spot che non è passato di certo inosservato. Ecco in cosa consiste.

A partire dalle mail, passando per i social, fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono tanti gli strumenti attraverso cui poter restare in contatto con persone anche geograficamente distanti. Proprio per poter usufruire di questi servizi bisogna sostenere dei costi, come quelli per effettuare telefonate, inviare sms o navigare su internet.

In tale ambito, ovviamente, a giocare un ruolo importante sono gli operatori telefonici, sempre pronti a stupire con delle promozioni incredibili e imperdibili. Lo sa bene Iliad, che di recente ha lanciato un nuovo spot che non è passato di certo inosservato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Iliad, negozi “in ogni angolo del globo”: ecco il nuovo spot della serie “Perché raccontarci storie?”

Iliad ha di recente lanciato il quarto spot della serie “Perché raccontarci storie?“. Una campagna pubblicitaria incentrata sul tema della verità, in questo caso inerente la capillarità dei punti vendita. Uno spot dalla durata di 15 secondi, che è stato pubblicato sui canali social e Youtube dell’operatore in data 6 settembre 2021.

Dopo i precedenti spot riguardanti la copertura, la trasparenza e la velocità, infatti, l’operatore ha deciso di rivolgere l’attenzione sulla presenza dei suoi punti vendita sul territorio. In particolare viene fatta un’affermazione paradossale, ovvero che “i negozi Iliad sono in ogni angolo del globo“. Vengono quindi mostrate le immagini di un uomo in mezzo al deserto, un altro in mezzo alla neve e agli igloo, oppure su un’isola deserta, in una foresta di bamboo e così via.

Alla fine appare l’immagine di un camaleonte con tanto di “NO“. Una voce quindi afferma: “Perché raccontarci storie? Con oltre tremila punti vendita e un’offerta a 9,99 euro, basta la verità“. Uno spot che non è passato di certo inosservato, attraverso cui l’operatore pone l’attenzione sulla capillare presenza dei negozi sul territorio nazionale, senza trascurare, ovviamente, le offerte che da sempre rappresentano un importante punto di forza.