Nel 2022 gli over 60 potranno approfittare di agevolazioni e bonus. Tra conferme e novità, scopriamo le misure aggiornate per questa fascia della popolazione.

I cittadini che raggiungono i 60 anni devono tener conto della possibilità di approfittare di interessanti agevolazioni. In Italia, infatti, chi raggiunge questa età potrà usufruire di sconti, riduzioni, esenzioni per svolgere diverse attività o richiedere determinati servizi. Arriva, dunque, il momento di ottenere un notevole risparmio tra bonus e misure di vario genere. Scopriamo quali sono per non perdere questa stimolante opportunità.

Bonus ristrutturazione, le novità sono ufficiali: destinatari, requisiti e importi

Over 60, le agevolazioni sui trasporti

In Italia, gli over 60 hanno diritto ad agevolazioni sui viaggi in treno o in aereo. Si tratta di sconti sull’acquisto del biglietto. Trenitalia, ad esempio, propone agli ultrasessantenni la Carta Freccia Argento oppure la Carta Argento al costo di 30 euro per ottenere riduzioni del 10% sui viaggi nelle cuccette e del 15% sul prezzo base della tariffa per un viaggio in prima o seconda classe sia sui treni nazionali che sui livelli Business, Standard e Premium.

Bonus veicoli sicuri: come guidare sulla strada del risparmio

Oltre al treno, gli over 60 possono scegliere di viaggiare in aereo approfittando degli sconti proposti dalle varie compagnie. Basterà accedere al portale della compagnia scelta e scoprire l’offerta dedicata.

Mezzi pubblici e sconti per i sessantenni

Chi ha 60 anni o più può usufruire di sconti sul biglietto dei mezzi pubblici e sugli abbonamenti. Le riduzioni vanno dal 20 al 50% della tariffa. La percentuale precisa dipenderà dal comune di residenza. A Roma, ad esempio, un abbonamento per gli over 60 costa 120 euro invece di 150 se presentano un ISEE inferiore a 20 mila euro. A Milano la riduzione va da 39 a 16 euro per un abbonamento urbano e da 330 a 179 euro per la tariffa base. A Torino, invece, i sessantenni con ISEE sotto ai 50 mila euro pagano l’abbonamento mensile 20 euro.

Over 60, riduzioni sul biglietto degli eventi

Per gli ultra sessantenni sono previsti sconti sul biglietto per l’accesso a musei, mostre, cinema, teatro. Non più, dunque, un azzeramento della tariffa ma solo una riduzione del prezzo. I portali delle strutture da visitare chiariranno la cifra richiesta e specificheranno ulteriori agevolazioni.

Esenzione ticket, l’agevolazione nel 2022

Chi compie 60 anni può richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario solamente soddisfacendo alcune condizioni. Il diritto si raggiunge con un reddito familiare annuo inferiore a 8.263,31 euro oppure con un reddito complessivo di 11.362,05 euro se coniugati a cui si aggiungono 516,46 euro per ogni figlio a carico.