Il 2022 inizia con Esselunga che assume nuovo personale da impiegare in differenti ruoli. Vediamo quali sono le posizioni aperte a cui candidarsi entrare a lavorare in una solida realtà italiana.

L’azienda Esselunga è alla ricerca di figure lavorative da inserire nell’organico. I ruoli da ricoprire sono vari e richiedono competenze diverse. Conoscere le posizioni aperte è fondamentale per tentare di iniziare il nuovo anno con la prospettiva di un’occupazione presso un’azienda italiana storica e leader nel settore della grande distribuzione organizzata. Scopriamo le opportunità da vagliare.

Esselunga assume, ecco le figure ricercate

Esselunga apre il 2022 con 17 posizioni aperte. Per visualizzare i ruoli è possibile accedere al portale dell’azienda ed entrare nella sezione di riferimento. E’ possibile limitare la ricerca restringendo le posizioni per area di interesse oppure conoscere tutte le figure professionali ricercate.

Nel mese di gennaio, l’azienda ricerca farmacisti da inserire nei punti vendita di Varese, Monza, Milano, Vicenza e in alcune sedi in Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna. Il candidato, se assunto, si dovrà occupare dell’assistenza e dei consigli alla clientela, dell’esposizione dei prodotti, delle attività di cassa e del rilascio dello scontrino parlante. I requisiti di accesso sono la Laurea in Farmacia oppure Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; l’iscrizione all’albo dei farmacisti e il possesso della patente automobilistica.

Le posizioni aperte non finiscono qui

Esselunga assume addetti al servizio di vigilanza proponendo servizi formativi e affiancamento con una persona esperta. E’ richiesto il diploma di scuola secondaria, la conoscenza del pacchetto Office, una pregressa esperienza nel settore della sicurezza e la disponibilità alla mobilità e trasferte sul territorio.

Altri candidati sono ricercati per ricoprire il ruolo di addetti alle vendite/cassieri. E’ richiesto il diploma di scuola secondaria o di qualifica professionale mentre non è richiesta esperienza pregressa. In Veneto, poi, Esselunga assume addetti alla gestione del settore vini. I candidati dovranno avere conoscenze in ambito enogastronomico, un diploma di scuola secondaria, orientamento al cliente, passione per il settore vinicolo e pregressa esperienza di vendita assistita.

Altre figure che Esselunga assume

Un Virtual Job Day è previsto ad Albenga per insegnare agli allievi come comportarsi in un punto vendita in riferimento alla logistica, al mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi, alle attività di cassa, al supporto alla clientela. I requisiti sono la Laurea oppure il diploma di scuola superiore di secondo grado.

A Parma, Esselunga ricerca addetti allo sviluppo di nuovi prodotti che svolgano attività di pianificazione, coordinamento e analisi. E’ richiesta esperienza pluriennale nel settore, la laurea magistrale e la disponibilità a lavorare da 5 giorni a settimana e in alcuni periodi 7 giorni su 7. Altri ruoli da ricoprire sono quello di allievo responsabile, conduttore di impianto, allievo ricevitore, elettromeccanico di impianti industriali, Continuous improvement Engineer e di frigorista.