Ottime notizie per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Superenalotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite.

A partire dagli impegni famigliari, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie esigenze giornaliere, sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare sempre attenzione. Alle prese con una miriade di vicende da sbrigare, quindi, è facile capire il motivo per cui siano in molti a sognare una vita diversa, magri all’insegna di una maggiore stabilità economica. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, magari giocando al Superenalotto, con la speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Tante, in tal senso, le strategie utilizzate. Basti pensare a coloro che puntano sui numeri ritardatari, oppure a chi cerca di interpretare i sogni, con il solo scopo di centrare dei semplici numeri, in grado di cambiare per sempre la propria vita. Lo sa bene un fortunato giocatore che, nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto che si è svolta lunedì 3 gennaio 2022 è riuscito a portarsi a casa una vincita da record. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite in questione.

Superenalotto, colpo da urlo: vincita da record con il 5 Stella

Il jackpot in vista della prossima estrazione di martedì 4 gennaio ha raggiunto quota 135.100.000 €. Durante l’ultimo concorso, infatti, nessuno è riuscito a centrare il tanto ambito 6. Allo stesso tempo c’è chi può sorridere, in quanto è riuscito a portarsi a casa una cifra, è il caso di dirlo, stellare. L’unico 5 Superstar indovinato, infatti, ha fruttato la bellezza di 1.078.901,25 €.

Superenalotto: i numeri vincenti e i vincitori

9 47 50 67 73 74 Jolly 85 Superstar 49

6 punti 133.911.680,46 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 43.156,05 € 5 4 punti 342,35 € 658 3 punti 26,16 € 25.500 2 punti 5,24 € 391.695

5 punti + SuperStar 1.078.901,25 € 1 4 punti + SuperStar 34.235,00 € 1 3 punti + SuperStar 2.616,00 € 118 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.912 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.804 0 punti + SuperStar 5,00 € 30.379 Seconda Chance 1 50,00 € 121 Seconda Chance 2 3,00 € 18.280

Martedì 4 gennaio torna la caccia ai milioni del jackpot, con la chiara consapevolezza che anche con altri premi è possibile portare a casa delle cifre da capogiro.