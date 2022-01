Attesa per l’ultimo concorso dell’anno. La giocata della vita è arrivata per la gioia del fortunato giocatore.

L’ultimo colpo di cannone dell’anno l’ha tirato il gioco del Lotto. Il suono si è sentito in tutta Italia, l’ultima grande soddisfazione dell’anno è arrivata a rendere davvero irresistibile la fine di questo 2021 per il fortunato giocatore e per tutta la sua famiglia. Un terno, in casa propria, sulla ruota di Cagliari. Ma non solo di questo si è trattati, anche altri premi considerati minori hanno portato gioia e soddisfazione in altrettante case italiane. Il Lotto premia sempre i suoi fedeli giocatori, e questa è l’ennesima dimostrazione di questa redditizia dinamica.

La vincita arriva proprio a Cagliari, il terno sulla ruota sarda ha infatti regalato al fortunato vincitore la bellezza di 154mila euro. Una gran bella soddisfazione insomma, una di quelle che ti cambiano la vita, una di quelle che può risolvere problemi piccoli o grandi che siano. Il 2022 insomma è iniziato nel migliore dei modi per il giocatore fortunato in questione. Altra vincita assolutamente da considerare è quella avvenuta a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, 27.900 euro . Infine, ancora in Sardegna, ma stavolta ad Olbia, in provincia di Sassari, altri 23.750 euro.

Lotto, l’ultimo colpo dell’anno è quello vincente: tutti i colpi piazzati nel concorso conclusivo

A Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, tocca invece al 10eLotto seminare gioia e grandissima soddisfazione per il fortunato vincitore che è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 50mila euro grazie ad un nove con in gioco 10 numeri. Precedentemente, invece, nel corso dell’estrazione del 27 dicembre era stata Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, a festeggiare con un ambo da ben 12.500 euro. Sempre il 10eLotto, aveva inoltre premiato Campobasso con un altro premio da 50mila euro, sempre con nove numeri indovinati su dieci in gioco.

Il 28 dicembre, poi, una incredibile cinquina realizzata ad Erchie, in provincia di Brindisi, aveva portato al fortunato vincitore la bellezza di 129.600 euro. Cinquina giocata su tutte le ruote. Il 10eLotto, sempre in quel periodo aveva invece regalato 100 mila euro a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, grazie ad un nove doppio numero oro, con in gioco sempre. dieci numeri. Cifre da capogiro, insomma. Numeri che attestano l’altissimo importo totale delle vincite realizzate dagli italiani al Lotto ed al 10eLotto negli ultimi giorni dell’ormai trascorso 2021. Italiani fortunati, certo, ma pur sempre estremamente speranzosi di legare il proprio destino a pochi numeri vincenti, magari quelli giocati per tutti la vita. Quelli che proprio la vita, alla fine, riescono anche a cambiarla del tutto.