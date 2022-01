Utenti senza servizi in tutta Italia. Nessuna comunicazione, per ora, da WindTre. Su Twitter spopola l’hashtag #WindDown. Ecco cosa sta succedendo.

Inizia con il piede sbagliato l’anno di WindTre. L’operatore telefonico, uno dei tre maggiori in Italia, sta riscontrando da diverse ore una serie di disservizi, tanto che su Twitter è diventato rapidamente in voga l’hashtag #WindDown. A metà pomeriggio sono iniziate le prime segnalazioni in diverse città italiane, con collegamenti saltati e app non funzionanti. Il blocco, si spera temporaneo, sta interessando praticamente tutto lo Stivale, da Norda Sud. Mentre su Twitter si scatena la stizza e l’ironia degli utenti. Anche perché, almeno per il momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di WindTre. Anche il servizio del 159, infatti, è finito k.o.

