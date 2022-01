La storia di un padre di famiglia ha dell’incredibile. Doveva svolgere delle commissioni per i suoi bambini ed invece si è ritrovato baciato dalla fortuna

Uscire per prendere il latte e tornare a casa con 1 milione di dollari. Nemmeno nella più dolce delle favole si può ipotizzare un epilogo simile, ed invece è pura realtà.

L’incredibile storia arriva dagli Stati Uniti dove un padre di famiglia adesso può cambiare la sua vita e quella dei suoi cari. Tutto per una mera casualità, ma alle volte è proprio il destino a combinare gli avvenimenti più belli.

Diventa milionario con un colpo di fortuna: la storia di un semplice padre di famiglia

Il signore in questione si chiama Dennis Willoughby ha 31 anni ed è residente a North Chesterfield in Virginia. Il tutto è avvenuto lo scorso 29 dicembre, quando i suoi figli avevano voglia di latte al cioccolato. Lui da padre premuroso li ha subito accontentati uscendo a prenderglielo.

Mai avrebbe potuto immaginare che quella semplice commissione avrebbe potuto fruttare una somma così importante. Una volta giunto al supermarket 7-Eleven ha deciso di prendere un gratta e vinci della lotteria (clicca qui per conoscere le news su quella italiana) dello stato della Virginia.

Grattando il biglietto ha scoperto di aver vinto il premio “Platinum Jackpot” della lotteria dal valore di 1 milione di dollari. Il fortunato papà è il secondo giocatore a vincerlo. Le probabilità di vittoria in questo caso sono 1 su 1.632.000 così come spiegato dagli addetti della lotteria in questione.

Dennis ha ricevuto due proposte per riscuotere la cifra da sogno: ricevere l’intera somma in pagamenti annuali per 30 anni, oppure un pagamento una tantum di 640.205 dollari, al lordo delle tasse. Ha optato per quest’ultima, in modo tale da poter dilazionare meglio il bottino e poterlo centellinare anche per i suoi figli.

D’altronde con delle finanze simili, è naturale fare dei ragionamenti in prospettiva futura in particolar modo per quanto riguarda la famiglia. Garantire un avvenire sereno ai figli è sicuramente una priorità che nessun genitore si lascerebbe scappare dopo un lieto evento di questa portata.