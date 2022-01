Occhio all’esenzione del canone Rai in quanto ci sono in molti che rischiano di dover tornare a pagarlo. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il nuovo anno è ormai arrivato e tutti quanti speriamo possa portare con sé delle buone notizie, soprattutto considerando che veniamo da due anni particolarmente complicati a causa del Covid che, purtroppo, continua ad avere un impatto negativo sulle nostre esistenze. A causa di questo virus, d’altronde, abbiamo dovuto cambiare molte nostre abitudini, così come dimostra un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici.

A rivestire un ruolo importante nell’ambito della comunicazione, si cita indubbiamente la televisione. Per poter vedere i vari canali, come risaputo, bisogna pagare il canone Rai, con molti che hanno diritto alla relativa esenzione. Allo stesso tempo, però, non mancano le brutte notizie, in quanto ci sono molti che rischiano di dover tornare a pagarlo. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito

Esente dal Canone Rai? Potresti tornare a pagarlo: tutto quello che c’è da sapere

Mentre si fa sempre più largo l’ipotesi di estendere il pagamento del canone a tutti i dispositivi elettronici, quali smartphone, tablet e pc, giungono brutte notizie per molti soggetti aventi diritto all’esenzione.

Questo in quanto rischiano di dover tornare a pagare il canone, ma per quale motivo e soprattutto in quale circostanza? Ebbene, in tale ambito bisogna ricordare che per poter beneficiare della relativa esenzione per l’intero anno 2022, bisogna provvedere a presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio del nuovo anno.

Nel caso in cui la richiesta venga presentata dal 1° febbraio e il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’esenzione vale solo per il semestre che va da luglio a dicembre del 2022. Ne consegue, pertanto, che nel caso in cui non si presenti apposita domanda, si perde il diritto all’esenzione e bisogna per questo tornare a pagare il canone Rai.

Esente dal Canone Rai? Ecco chi non deve pagare

Una situazione, quest’ultima, che non può passare di certo inosservata e per cui si invita a prestare attenzione alle relative tempistiche, onde evitare spiacevoli sorprese. Entrando nei dettagli ricordiamo che hanno diritto all’esenzione coloro che non hanno alcun televisore in nessuna delle loro case in cui risulti attiva l’utenza elettrica.

Hanno diritto all’esenzione anche i soggetti aventi più di 75 anni, purché il reddito annuo proprio e del coniuge non superi quota 8 mila euro. In quest’ultimo caso, ricordiamo, per aver diritto all’esenzione per tutto il 2022 è necessario che il soggetto interessato compia 75 anni entro il 31 gennaio 2022.

Se invece compie 75 anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si avrà diritto all’esenzione solamente per il secondo semestre del 2022. Hanno diritto all’esonero dal pagamento del canone Rai anche i diplomatici e militari stranieri, i funzionari e gli impiegati consolari. Ma non solo, anche i funzionari di organizzazioni internazionali e gli agenti diplomatici.

Esente dal Canone Rai, occhio agli over 75: come funziona

Come già detto, ad aver diritto all’esenzione dal canone Rai sono anche le persone over 75, purché rispettino determinati requisiti reddituali. A proposito di quest’ultimi interesserà sapere che, in base a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate:

“I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni“.

Per poi aggiungere: “Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti“.

Esente dal Canone Rai: ecco come farne richiesta

Una volta visto chi ha diritto all’esenzione del canone Rai e le relative tempistiche, vediamo assieme le modalità da seguire per poter fare apposita richiesta. Ebbene, i soggetti interessati devono presentare l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio web accessibile direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa è possibile rivolgersi a degli intermediari abilitati oppure inviare una raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Oppure è possibile inviare relativa richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione sia sottoscritta mediante firma digitale.