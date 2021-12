Al contrario di quanto si possa pensare il lavoro dei sogni esiste e può portare degli introiti decisamente importanti. Vediamo di cosa si tratta nello specifico

Il lavoro dei sogni è un concetto astratto che però alle volte può trasformarsi in realtà. Certo molto dipende dalle aspirazioni delle persone, sia in termini di mansioni che di retribuzione.

Esistono però delle opportunità che in qualche modo mettono d’accordo un po’ tutti, come ad esempio quelle pubblicate dal noto portale di lavoro Indeed, che ha redatto una lista ribattezzata “da sogno”. Tra queste è presente una decisamente allettante, che prevede un’unica condizione.

Lavoro dei sogni: guadagnare 30mila all’anno accudendo cuccioli

Serve solo amare i cani in maniera incondizionata ed essere disposti a passare le vostre giornate con loro. Negli Stati Uniti ad esempio chi si prende cura degli amici a quattro zampe può arrivare a guadagnare circa 35mila dollari all’anno (al cambio quasi 31mila euro).

Certo va considerato anche l’alto tenore di vita degli USA soprattutto nelle grandi città. In generale guadagnare poco meno di 3mila euro al mese per un lavoro che non prevede nessuna qualifica è sempre allettante. La suddetta cifra è da considerarsi una media, in alcuni casi può essere inferiore, in altri anche superiore (nei centri più importanti).

Se poi si considera l’ampia platea di cittadini che stravedono per i pelosetti, ecco che il sogno prende forma. Certo, si tratta comunque di un compito che prevede delle difficoltà. Non tutti i cani sono gestibili allo stesso modo e sono facili da accudire.

Naturalmente in Italia tutto ciò è un’utopia, visto che certe cifre le raggiungono solo coloro che sono piuttosto specializzati in determinate mansioni non propriamente semplici (manager, medici o imprenditori).

Ad ogni modo chi ha la possibilità e la voglia di andare negli USA per qualche tempo, può usufruire di questa possibilità in attesa di trovare un impiego più stabile e qualificato. D’altronde sapere che esistono delle retribuzioni così importanti, invoglia e non poco a tentare la fortuna dall’altra parte del mondo.