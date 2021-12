Scopriamo insieme la classifica redatta da Altroconsumo inerente il miglior tonno in scatola del 2021. Ecco tutte le novità in merito

Mangiare del tonno in scatola è piuttosto comune al giorno d’oggi. Vuoi per i ritmi frenetici della società odierna, vuoi per la comodità e la rapidità, fatto sta che si tratta di un alimento piuttosto diffuso.

Inoltre il suo contenuto di proteine e la lunga conservazione lo hanno reso uno dei prodotti più amati dagli sportivi. Per questo è bene conoscere quali sono i migliori marchi tra cui scegliere nel momento in cui si effettua la spesa.

Tonno in scatola: classifica 2021 di Altroconsumo

Una grossa mano in tal senso può darla la classifica stilata da Altroconsumo, associazione dedicata ai consumatori, che ha decretato i migliori tonni in scatola del 2021 tra quelli reperibili al supermercato.

I parametri presi in considerazione per decretare quelli più salutari sono la presenza di metalli pesanti (mercurio, cadmio) o corpi estranei nel prodotto, freschezza e origine delle materie prime, tipo di olio utilizzato per inscatolare il tonno, proprietà organolettiche, presenza di lische, pelle o squame e correttezza nelle informazioni dell’etichetta espositiva.

Queste analisi vengono fatte anche sulla base del fatto che la maggior parte del tonno in scatola prodotto non proviene dai nostri mari. Molti provengono dalle Filippine, dall’Indonesia, dall’Australia e dalla Papua Nuova Guinea. A ciò va aggiunta una comprovata diminuzione della qualità del tonno a causa dei sempre più frequenti allevamenti intensivi e delle scarse norme igieniche.

Andando nel dettaglio, ecco la classifica completa dei migliori tonni in scatola del 2021, facili da trovare nei supermercati sparsi per il Bel Paese: