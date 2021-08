Occhio alle caratteristiche del tonno in scatola. Ecco la classifica dei marchi migliori del 2021 secondo Altroconsumo.

A partire dalla pasta fino ad arrivare alla pizza, sono molti gli alimenti in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Disponibili in varie forme e dimensioni, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Allo stesso tempo si ricorda sempre di prestare molta attenzione alle caratteristiche stesse del cibo che mangiamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

Sugli scaffali dei supermercati, d’altronde, troviamo tanti prodotti apparentemente identici, ma che in realtà non lo sono. Diversi i fattori da prendere in considerazione, come il prezzo, la qualità e il gusto personale. Ad offrirci un valido aiuto in tal senso, inoltre, giunge Altroconsumo, che ha stilato la classifica delle migliori marche di tonno in scatola. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Tonno in scatola, qual è il migliore del 2021: la classifica di Altroconsumo

Come già detto, ogni volta che acquistiamo un alimento è bene prestare attenzione alle relative caratteristiche. Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede tempestivamente ad avvisare le persone, nel caso in cui vengano rilevate contaminazioni di cibi e bevande. Vari, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali.

Ma non solo, ad offrirci molte informazioni utili vi è anche Altroconsumo, sempre pronta ad aiutarci nella scelta dei prodotti più buoni. Tra questi si annovera il tonno in scatola, che si presenta com un alimento di larghissimo consumo e che può essere abbinato a tantissime ricette. Diverse le marche tra cui scegliere, con Altroconsumo che ha analizzato ben 24 prodotti. Mettendo in ordine dal migliore a quelli di qualità inferiore, ecco di seguito la top ten:

As Do Mar, tonno trancio intero As Do Mar, tonno all’olio di oliva Selex, tonno all’olio di oliva Callipo, tonno all’olio di oliva Fratelli Carli, tonno all’olio di oliva Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna Consorcio, tonno in olio di oliva Conad Piacersi, tonno leggero in una goccia di olio di oliva Nostromo, tonno all’olio di oliva Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva.

Sono queste, quindi, le migliori marche di tonno in scatola da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. A tal fine, ricordiamo, l’associazione ha preso in considerazione diversi aspetti, come la completezza delle informazioni riportate sull’etichetta, ma anche le caratteristiche organolettiche e la sicurezza.