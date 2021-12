Buone notizie per molte famiglie che possono beneficiare di un bonus da 375 euro per 8 mesi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi due anni sono stati segnati dall’impatto negativo del Covid che ha portato con sé, e continua purtroppo ad avere tutt’oggi, delle ripercussioni negative sia dal punto di vista dei rapporti economici che sociali. Molte famiglie sono alle prese con delle serie difficoltà nel riuscire a gestire le finanze personali. Fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile e per questo motivo si rivela particolarmente importante l’attuazione di misure ad hoc.

Quest’ultime messe in campo dal governo, dalle regioni, oppure, come spesso accade, dalle singole amministrazioni comunali. Proprio in tale ambito, pertanto, non può che essere accolta positivamente una notizia che coinvolge molte famiglie. Quest’ultime, infatti, possono beneficiare di un bonus da 375 euro per 8 mesi. Ma per quale motivo e soprattutto chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli per vedere dove è possibile richiedere tale bonus, i requisiti richiesti e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus, in arrivo 375 euro per 8 mesi per queste famiglie: tutto quello che c’è da sapere

Riuscire a far fronte alle varie spese, in un periodo particolarmente difficile come quello attuale a causa del Covid, risulta sempre più complicato. Tante, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Se tutto questo non bastasse, ad aggravare la situazione è il preoccupante aumento dei prezzi, che finisce inevitabilmente per avere un peso non indifferente sulle tasche di molte persone.

Proprio in tale ambito, pertanto, non può che essere accolta positivamente una notizia che coinvolgerà tante famiglie. Quest’ultime, infatti, potranno beneficiare di un bonus da 375 euro per 8 mesi, a patto che presentino apposita domanda e siano in possesso di determinati requisiti. Ma di quale misura si tratta? Ebbene si tratta del bonus affitto a cui hanno diritto alcuni contribuenti residenti nella Regione Lombardia.

Bonus affitto regione Lombardia: requisiti e tempistiche

Come si evince dal sito della Regione Lombardia, i soggetti interessati, e aventi diritto, possono presentare richiesta per il bonus affitto entro il 31 dicembre del 2022. Tale contributo regionale copre fino a otto mesi di locazione per un tetto massimo di spesa pari a 3 mila euro per alloggio/contratto. È possibile desumere, pertanto, che l’importo del bonus sarà pari a circa 375 euro per 8 mesi per le famiglie.

Quest’ultime, per poter accedere a tale misura, devono essere in possesso di determinati requisiti, come ad esempio un valore ISEE non superiore a 35 mila euro. A tal proposito bisogna comunque sottolineare che i Comuni possono ridurre il valore del requisito Isee sulla base di specifiche esigenze territoriali. Ma non solo, per poter beneficiare di tale sostegno bisogna avere un contratto di locazione da almeno sei mesi e non avere alcun alloggio in Lombardia. Inoltre, come è facile immaginare, non bisogna essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione.

Sempre in base a quanto si evince dal sito della Regione Lombardia, vi sono alcune condizioni preferenziali per l’assegnazione di tale bonus, quest’ultime verificatesi in seguito all’impatto negativo del Covid. In particolare tra le cause in questione si annoverano la perdita del posto di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro, il mancato rinnovo dei contratti a termine. Ma non solo, anche la cessazione di attività professionali oppure malattia grave o decesso di un famigliare.

I soggetti interessati devono provvedere a presentare apposita domanda rivolgendosi al proprio Comune di residenza, avendo cura di prestare attenzione alle relative tempistiche e modalità di presentazione. Per finire ricordiamo che coloro che hanno richiesto il contributo per l’affitto nel 2021 potranno presentare apposita richiesta anche nel 2022.