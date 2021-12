Questo Natale si è presentato nel migliore dei modi per numerosi fortunati giocatori. Una vera e propria pioggia di soldi.

Natale più che fortunato questo appena trascorso. Ogni giorno o quasi si segnala una nuova vincita. In un periodo tanto particolare, spesso drammatico per la dinamiche legata alla pandemia di covid ed alla crisi che ha travolto quasi ogni settore dell’economia, ogni tanto una notizia che da speranza e che in alcuni casi, per alcuni fortunati cittadini anche qualcosa di più. Una nuova vincita è stata infatti segnalata in quel di Milano, stavolta di parla di tanti soldi, davvero tanti. Ben 5 milioni di euro grazie ad un fortunato biglietto del Gratta e vinci.

Nei giorni scorsi avevamo avuto le vincite sempre in Lombardia legate al Lotto ed al Superenalotto e poi ancora un Gratta e vinci a Trento. Stavolta però il discorso è diverso, molto diverso. 5 milioni di euro non sono una cifra come le altre. Parliamo di qualcosa che capovolge ogni destino, che stravolge in tutto e per tutto la vita dei fortunati vincitori. Nel caso specifico, il racconto dell’esercente che ha venduto il biglietto fortunato è davvero molto particolare. La calma del vincitore, la tranquillità manifestata nell’accogliere la notizia della vincita non è certo passata inosservata.

Gratta e vinci, Natale è una festa: le parole del fortunato vincitore di Milano

Il racconto del titolare della tabaccheria e ricevitoria “Tabacchi Stadio” di Milano racconta l’insolita reazione del fortunato vincitore del super premio da 5 milioni di euro al Gratta e vinci: “Il cliente era più tranquillo di noi”. La storia ha di certo l’incredibile, il fortunato vincitore ha accennato al Capodanno, come sarebbe stato felice e indimenticabile quello che sta per arrivare: “Mi avete fatto fare Capodanno!'”, ha esclamato il neo milionario milanese. Situazione sicuramente bizzarra se si prova ad immaginare la reazione di chiunque sappia all’improvviso di aver vinto un simile premio.

La tabaccheria “Tabacchi Stadio” di via Novara 123 a Milano è una delle più note e frequentate in città. Il vincitore dei 5 milioni di euro grazie al biglietto Gratta e vinci serie 100x da 20 euro è un cliente abituale, come raccontato dal titolare, insieme ai suoi due fratelli Claudio Sobacchi. 5 milioni di euro stravolgono la vita, cosi come detto in precedenza, chiunque avrebbe una reazione forse spropositata ad una simile notizia, il vincitore in questione invece no. Calmo, pacato, ha soltanto sottolineato che il suo Capodanno sarà da ricordare. Pieno controllo della situazione insomma, almeno in pubblico.

Natale più che fortunato per i nuovi ricchi di questi giorni, giocatori fortunati che di sicuro ricorderanno per tutta la vita queste festività natalizie. Il 2021 per loro sarà da incorniciare. Ricorderanno per sempre l’anno in cui la loro vita ha preso una strada completamente diversa. Serenità, tranquillità e la certezza che ogni tanto la fortuna può bussare anche alla tua porta. Il 2021 però non è ancora finito, occhio alle ultime possibili soddisfazioni ed ai tanti soldi ancora in palio. La vita di molti potrebbe ancora cambiare del tutto.