Dovremo indossare sempre la mascherina Ffp2? Oppure sono in determinate occasioni? Ecco dove è obbligatoria col nuovo Decreto.

Il nuovo Decreto è stato approvato in data 23 dicembre e riguarda l’Italia, per le misure adottate contro la risalita dei contagi da Covid-19. Nel nostro Paese sono anche arrivati i famosi tamponi “fai da te”, ma c’è chi dice siano estremamente pericolosi. Ad ogni modo, la pandemia è tutt’altro che andata via e c’è da arginare un flusso molto pericoloso. Per questo, la stretta sulle festività natalizie ed il capodanno.

E cambia, anzi forse per la prima volta esiste, una disposizione su quale mascherina indossare. Probabilmente, l’efficacia delle classiche mascherine verde acqua, quelle cosiddette chirurgiche, sono troppo poco rassicuranti per gli addetti ai lavori, che hanno quindi preferito, suggerire degli obblighi in tal senso al governo.

Non basta la mascherina chirurgica, ci vuole l’Ffp2

Infatti, ci sono luoghi dove ora non potremo più semplicemente indossare la mascherina da medico, per intenderci, ma proprio la Ffp2. Se non ne avete, è il caso di acquistarne una confezione. L’obbligo, entra in vigore il 25 dicembre 2021 e resterà in vigore, fino al 31 marzo 2022, data di scadenza dell’attuale stato d’emergenza. La cosa ovviamente, potrebbe essere prorogata, ma si spera di no.

La mascherina, in formato Ffp2, va necessariamente indossata in: cinema; teatri; locali di intrattenimento e assimilati (come i musei); stadi; eventi sportivi; mezzi di trasporto a lunga percorrenza; mezzi pubblici locali.

LEGGI ANCHE>>> Lo stravagante Natale della Regina Elisabetta: alcuni dettagli vi lasceranno a bocca aperta

Non buttate via le vostre mascherine chirurgiche, che restano d’obbligo nei luoghi di lavoro, in bar e ristoranti e nei negozi. Perché la mascherina Ffp2? Partiamo dal presupposto che il nominativo proviene da filtering face piece particles, si immagina quindi che sia maggiormente protettiva per noi ma anche per chi abbiamo di fronte. Questo tipo di mascherina, dovrebbe essere altamente efficace per quanto riguarda l’entrata di particelle, quindi anche il virus dovrebbe restarsene fuori. Usate anche dagli stessi operatori sanitari e medici che si occupano di pazienti Covid, adesso sarà obbligatorio indossarle praticamente in tutti i luoghi chiusi.