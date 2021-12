Scopriamo qual è l’esborso per una visita presso lo studio dentistico di Annapaola Manfredonia meglio conosciuta con lo pseudonimo di dottoressa Smile

Qualcuno ancora non la conosce benissimo, per altri è già una celebrità. Stiamo parlando di Annapaola Manfredonia meglio nota come Dottoressa Smile, protagonista della puntata del format di Real Time dedicato all’ambito medico.

In pratica è il primo smile makeover della televisione italiana e si occupa naturalmente di odontoiatria. Al suo fianco c’è sempre l’immancabile assistente Rosa. Insieme aiutano le persone che vogliono dare una svolta alla propria vita e ritrovare il sorriso perfetto.

La dottoressa è un’eccellenza in tal senso visto che si è laureata con il massimo dei voti con tanto di Lode in Medicina e Chirurgia a Napoli per poi specializzarsi in Odontostomatologia. Grazie agli studi effettuati a Los Angeles ha ottenuto la specializzazione in faccette (prima italiana riuscirci), una particolare tecnica dentistica.

Dottoressa Smile: dove si trova il suo studio e quali sono i prezzi previsti

Inoltre ha portato nel Bel Paese anche la tecnica dello sbiancamento americano. Insomma tutte skills importanti che sicuramente comportano un esborso non propriamente contenuto per una visita.

Andando nello specifico, il primo incontro è gratuito, mentre nel caso in cui serva una radiografia endorale con videografia il prezzo è di 5 euro. Il prelievo di impronte e sviluppi moderni ha invece un costo di 25 euro, così come il trattamento dell’ipersensibilità al dente.

Decisamente più oneroso lo sbiancamento americano che comprende tre sedute da 15 minuti minuti per un prezzo complessivo di 500 euro. Gli altri trattamenti come l’igiene orale, la parodontologia o chirurgia non prevedono dei prezzi standard, variano in base a quello che bisogna fare. Si può arrivare fino ad un massimo di 3500 euro per protesi mobile totale in ceramica per arcata.

Per chi avesse intenzione di sottoporsi ad una sua visita, lo studio della Dottoressa Smile si trova in Viale Grasmsci 17/B a Napoli (zona Chiaia). Tra i suoi clienti ci sono anche personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport come le sorelle Angela e Chiara Nasti e i fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, oltre che Manila Nazzaro e Lorenzo Insigne.