Vincite anche a Natale, il gioco regala soddisfazioni e grandi sorrisi ai fortunati di turno. Centinaia di migliaia di euro.

Il Natale è ormai alle porte ma per qualcuno si potrebbe dire già arrivato. L’ultimo concorso del Lotto ha regalato infatti soddisfazioni non certo irrilevanti a pochi fortunati baciati dalla buona sorte. Il momento molto particolare del nostro paese, con l’avanzata frenetica dei contagi in ogni regione, le difficoltà e gli stenti dovuti ai passati periodi di restrizioni non possono che rendere certe storie ancora più cariche di fascino e di assoluto impatto emotivo. Un Natale cosi, probabilmente nessuno dei vincitori in questione lo avrebbe mai immaginato. Oggi si fa festa, in ogni modo, nonostante tutto, grazie a pochi fortunati numeri.

Le ultime settimane sono state caratterizzate cosi come anticipato dall’avanzare inesorabile del numero dei contagiati, la pandemia di covid è ancora presente, pronta a mettere in discussione qualsiasi aspetto della vita pubblica. Gli occhi e le attenzioni degli italiani sono tutti rivolti al jackpot milionario del Superenalotto. L’ultimo aggiornamento dice 130 milioni di euro, una cifra incredibilmente alta che a questo punto tutti sperano di trovare sotto l’albero. La febbre per la sestina vincente è insomma alle stelle, gli italiani ci credono e vorrebbero spazzare via tutte le incertezze, tutte le difficoltà con una giocata da sogno.

Lotto, a Natale vincere è ancora più bello: in Brianza il premio più alto della giornata

Sorride la provincia di Monza e Brianza con una incredibile quaterna indovinata nel comune di Villasanta. Quattro numeri indovinati sulla ruota di Cagliari per un bottino di 126.500 euro. Viene la curiosità di capire come mai il fortunato giocatore abbia puntato proprio su quei numeri. Una serie casuale di cifre? Date di nascita di familiari? Incroci del tutto personali? Ciò che resta è la soddisfazione e la gioia per un premio che arriva a ridosso del Natale e che quindi assume contorni ancor più speciali. Altri 23.750 euro sono stati poi vinti a Ladispoli nella provincia romana. Sempre li, ma stavolta a Bracciano, un terno ha regalato la somma di 22.500 euro al fortunato vincitore.

Un’altra interessantissima vincita da migliaia di euro era stata conquistata nei giorni scorsi sempre nella provincia brianzola, stavolta però a Desio. Per quanto riguarda il Superenalotto da segnalare un cinque sempre in Lombardia, stavolta tocca alla provincia di Milano ed al comune di Corugate, 24.305,02 euro al fortunato giocatore. Altre vincite inoltre sono state segnalate a Morbegno, Livorno, Crosia, Ficarazzi, Putignano e Santa Maria Capua Vetere. Il quadro completo riguardante l’ultimo concorso:

CATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 9 24.305,02 € Punti 4 846 262,73 € Punti 3 30.446 22,01 € Punti 2 454.152 5,00 €

Si vince ancora con i cinque al Superenelotto, il sei è ormai un lontano ricordo. Troppo tempo è passato dallo scorso maggio, quando il comune marchigiano di Montappone festeggiò alla grande con un super jackpot da 156 milioni di euro. Il paese salì agli onori delle cronache anche per l’irreperibilità del fortunato vincitore, protagonista soltanto di una chiamata alla tabaccheria che aveva effettuato la giocata promettendo una lauta ricompensa. I concittadini si chiedono insomma se a vincere sia stato uno di loro oppure un giocatore di passaggio.

La fortuna insomma, al Superenalotto manca da un po’, solo premi minori, se cosi possono essere definiti. Il sei manca da tanto, troppo tempo, ed ora gli italiani a gran voce lo reclamano. La speranza in questi casi, è certo sempre l’ultima a morire.