Tutte le attenzioni del momento sono rivolte al Superenalotto. Italiani con il fiato sospeso in attesa del prossimo concorso.

La febbre del Superenalotto è ormai alle stelle. Milioni di italiani ad ogni concorso provano a sfatare questa sorta di tabù del giocatore, prendendola con ironia. Vincere non è mai facile, vincere poi cifre assurde, come centinaia di milioni di euro, beh, risulta davvero difficile soltanto da concepire. Tentare, in ogni caso è la scelta che tutti o quasi prediligono. Provare per una volta ad avere la meglio sulla sorte. Mettersi al pari di tutti i soldi investiti, almeno quello, negli anni. Imprese troppo complesse per poter essere portate a termine con facilità.

L’ultimo concorso come spesso ormai accada ha regalato non pochi sorrisi in giro per l’Italia. E’ vero che quelli che sono considerati premi minori, nulla hanno a che vedere con il bonus attuale, parliamo di circa 120 milioni di euro, ma in ogni cosa si tratta di cifre assolutamente di rilievo che in un modo o nell’altro possono fare bene a qualsiasi famiglia italiana. Considerati poi i tempi che corrono, non potrebbe esserci Natale migliore per una classica famiglia del nostro paese, in un annata di iniziale ripresa come quella che va concludendosi.

Superenalotto, cercasi “6” disperatamente: la vincita di Rieti e le ambizioni dei giocatori

Quasi 200mila euro, per la precisione 186.123,14 euro a Rieti. Un cinque di tutto rispetto insomma nell’ultimo concorso del Superenalotto, estrazione avvenuta nella giornata di ieri 9 dicembre. Le attenzioni erano chiaramente tutte rivolte alla ricerca spasmodica del “6”, con un jackpot da 123 milioni di euro. La preoccupazione degli italiani è tutta rivolta li e c’è a immaginare il rimpianto per chi ha indovinato il “5” di quel numero in più che avrebbe cambiato del tutto la storia. 200mila euro rappresentano una grandissima cifra, ma 120 e più milioni di euro, possono letteralmente stravolgere ogni aspetto della propria vita.

L’ultima estrazione del Superenalotto, del 9 dicembre 2021 ha regalato anche due “4 stella” da ben 41.319 euro ciascuno a due fortunati giocatori. L’estrazione, certo, è da ritenersi fortunata, nonostante la mancanza del tanto atteso “6”. Nel complesso le vincite sono state le seguenti:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 121.962.695,17 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 186.123,14 € 1 4 punti 413,19 € 459 3 punti 28,81 € 19.807 2 punti 5,53 € 320.516

Al momento la situazione appare abbastanza chiara. Il ricordo degli italiani è tutto rivolto alla marchigiana Montappone, che nel maggio scorso esplose letteralmente di gioia per la vincita eccezionale che vide coinvolto un proprio concittadino, almeno questo è quello che si sperava in giro. Ben 156 milioni di euro il premio conquistato dal fortunato giocatore, di cui però si sono presto perse le tracce. I buoni propositi dei cittadini, l’idea che il vincitore potesse in qualche modo ricordarsi di loro è subito naufragata.

Persino il sindaco del piccolo paese fece un appello al fortunato giocatore, chiedendo per Montappone una casa di riposo per anziani, considerato che in quel momento il comune non ne era fornito. La febbre del gioco insomma, infiamma la mente ed anche il cuore, perchè certo è anche l’emozione che in qualche modo comanda. Il prossimo concorso potrebbe essere quello decisivo, poco prima di Natale, un verso e proprio sogno insomma. L’Italia tutta gioca e ci spera. Il sogno potrebbe essere vissuto da chiunque, tentare appare quasi doveroso.