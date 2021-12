Le offerte di viaggio di Trenitalia, Italo Treno, Ryanair e Volotea consentiranno di spostarsi durante le festività natalizie sfruttando numerosi vantaggi. Scopriamo quali sono.

Da quando una pandemia globale si è scatenata modificando stili di vita e abitudini, le persone hanno imparato a vivere il momento, a diminuire i programmi a lungo termine e a compiere le scelte giorno per giorno. Può capitare, dunque, che una coppia, degli amici o una famiglia decida all’ultimo momento di regalarsi qualche giorno lontano dalla routine quotidiana e partire per una precisa destinazione. La decisione viene resa più semplice dalle tante offerte in atto che consentono di risparmiare o di godere di vantaggi interessanti sia optando per uno spostamento in treno che in aereo. Scopriamo queste interessanti opportunità per lasciare tutto e concedersi qualche giorno di pausa natalizia.

Trenitalia, le offerte di viaggio fino al 10 gennaio 2022

Iniziamo con Trenitalia per suggerire un’interessante proposta a chi desidera spostarsi in treno in questa fuga di fine o inizio anno. Tra le offerte di viaggio troviamo la possibilità di approfittare fino al 10 gennaio dello sconto del 30% sul costo dei bagagli lasciati in un deposito Stow your Bags. Le sedi sono nelle principali città turistiche italiane – Milano, Roma, Firenze, Torino, Genova, Verona, Bari, Venezia, Pisa, Napoli e Catania – vicino a stazioni e centri storici. Lo sconto è dedicato a chi possiede una carta Freccia e ai clienti che hanno comprato un biglietto Freccia, Ic, Eurocity o Euronight. L’acquisto dovrà essere effettuato online e si potrà ottenere il 30% in meno del costo inserendo dove richiesto il codice Carta Freccia o del ticket.

Italo Treno, scelta la destinazione?

Il regalo di Natale di Italo Treno è un concorso attivo fino al 10 gennaio 2022 che consentirà di vincere quotidianamente dei biglietti Italo da 10 euro oppure delle Gift Card The Fork dall’importo di 10 euro. Il concorso si chiama Italo Più e prevede, oltre ai regali citati, un’estrazione finale a cui tutti possono partecipare per sperare di vincere fino a 500 euro in voucher Italo e fino a 100 euro di Gift Card The Fork. La partecipazione al concorso prevede l’accesso al portale della compagnia www.italountrenodiregali.it per poter compilare il form con i dati personali e procedere alla registrazione.

Ryanair, le offerte di viaggio last minute

L’offerta di viaggio Ryanair si chiama “Meno 4 giorni a Natale” e consente di volare nelle destinazioni europee più note a prezzi altamente competitivi. Un esempio? Partendo da Milano Bergamo si potrà volare a Budapest, Liverpool, Varsavia e Vienna con 4,99 euro. I giorni sono prestabiliti così come gli orari dei voli. Accedendo al portale della compagnia aerea si potranno conoscere tutte le offerte di viaggio e scegliere la meta ideale.

Leggi anche >>> Viaggi all’estero: dove puoi andare a Natale se disponi del Green Pass

Volotea, che il viaggio possa partire

Infine, con Volotea si potrà viaggiare in diverse città italiane a partire da 9 euro. Da Cagliari a Napoli, da Bari a Verona, da Palermo a Pescara, da Napoli a Olbia, le possibilità sono molteplici per accontentare tutti i viaggiatori con un regalo di Natale personalizzato.