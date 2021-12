Quanto costa realizzare il sogno di una vacanza a Disneyland? Vediamo i prezzi previsti per un viaggio nella fantasia a Parigi, Orlando e Los Angeles.

Vivere il divertimento e l’immersione nel fantastico mondo di Disneyland è il sogno di grandi e piccini. La vacanza ideale per tante persone è ritrovarsi tra castelli fiabeschi, personaggi dei cartoni e realtà parallele per vivere l’esperienza di ritrovarsi in una favola insieme alla propria famiglia. I parchi tematici sono numerosi nel mondo e apprezzati dai viaggiatori ma una su tutte è la realtà in cui si desidera recarsi. Parliamo di Disneyland e dei tre parchi più famosi che è possibile visitare, a Parigi, Orlando e Los Angeles. Quanto costa regalarsi un sogno?

Parigi, pronti partenza e via

Disneyland Paris è la realtà più vicina a noi italiani nonché quella dai costi più allettanti. Sono spesso previste promozioni e agevolazioni per i viaggiatori soprattutto scegliendo la combinazione aereo-albergo-entrata. Inoltre, il parco prevede il rimborso in caso di cancellazione entro le 72 ore dalla data prenotata.

Ci sono varie opzioni da considerare in relazione al costo del biglietto. La prima prevede 54 euro per un adulto (dai 12 anni in su) e 50 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni. La seconda ha un costo di 59 euro per gli adulti sopra i 12 anni e di 54 euro per i minori di 12 anni fino ai tre anni. Terza opzione è di 79 euro per gli over 12 e 73 euro per under 12. L’alternativa è 89 euro per adulti e 82 per bambini oppure 94 euro e 86 euro o, infine, 99 e 91 euro. Una grande variabilità, dunque, legata a specifiche condizioni e volta a soddisfare ogni esigenza.

Disneyland ad Orlando, quanto costa

Il Walt Disney World Resort ad Orlando è il parco divertimento dalle maggiori dimensioni al mondo. Una realtà di ben 39 chilometri quadrati di spazi attrattivi, di centri termali, alberghi e campi da golf. I prezzi sono fissi sugli 85 dollari per gli adulti e 79 dollari per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni. Volendo fermarsi presso il mondo Disney per cinque giorni si pagheranno 251 dollari per un adulto e 232 euro per i più piccoli.

Los Angeles e il magico mondo Disney

Il Disneyland Park di Los Angeles è il più famoso al mondo. Dal 1955 regala incredibili emozioni a grandi e piccini dividendo un due l’esperienza di un viaggio unico. Il sud della California, infatti, regala la possibilità di visitare sia il Disneyland Park che il Disney’s California Adventure Park per vivere non solo l’universo di Topolino ma dell’intero territorio californiano. I costi sono onerosi in entrambi i casi. Parliamo di cifre che variano dai 97 ai 135 dollari per gli adulti e da 91 a 147 dollari per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni.