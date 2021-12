Il calendario del Lotto e del Superenalotto subirà dei cambiamenti durante le festività natalizie. Ecco le date da segnare per non lasciar scappare la fortuna.

Arrivano le festività del Natale e i giocatori dovranno conoscere i cambiamenti delle date delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Segnare sul calendario i giorni e gli orari previsti è fondamentale per non rischiare di perdere la giocata che potrebbe cambiare per sempre la propria vita. Ecco, dunque, quali sono le variazioni previste a Natale e Capodanno.

Le date del Lotto e Superenalotto da segnare sul calendario

Il primo appunto da prendere riguarda l’estrazione del Superenalotto del giorno 25 dicembre, un sabato. Nello specifico verrà posticipata a lunedì 27 dicembre 2021. Passando al giorno di Capodanno, dal 1° gennaio 2022 l’estrazione verrà spostata a lunedì 3 gennaio 2022. Infine, l’estrazione dell’Epifania, 6 gennaio, avverrà sabato 8 gennaio. Di conseguenza, il concorso dell’8 gennaio verrà rimandato al lunedì successivo, 10 gennaio 2022.

Le variazioni sono state comunicate dall’Agenzia Dogane e Monopoli e riguardano, oltre al Superenalotto, le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Le date di riferimento sono il 27 dicembre (e non il 25 dicembre), il 3 gennaio (e non il 1° gennaio) e il 7 gennaio (invece del sei gennaio, giorno dell’Epifania).

Leggi anche >>> Superenalotto, 10 italiani passeranno un Natale ricco e sereno: ora tocca a voi!

Le ultime notizie

Ricordiamo che ieri, 21 dicembre, ci sono state le estrazioni della settimana del Lotto e del Superenalotto. Il Jackpot del Superenalotto cresce sempre di più, superando i 129.000.000 di euro. Chi sarà il fortunato vincitore dell’assurda somma che indovinerà per primo i sei numeri vincenti? L’attesa cresce al pari del jackpot con l’ultima combinazione vincente 30, 49, 61, 62,79 87 che ancora riecheggia nell’aria.

Allo stesso modo, i giocatori aspettano la prossima estrazione per sperare di vincere al Lotto – con ambo, terno, quaterna e cinquina – puntando sulla ruota giusta. Chi gioca al 10e Lotto invece, dovrà attendere la prossima serie dopo l’estrazione di ieri che ha registrato come numeri vincenti 18 23 33 34 35 37 38 52 53 55 57 59 64 65 71 73 77 79 81 90 con numero oro 90 e doppio oro 90 e 52.

Conoscere i numeri vincenti delle precedenti estrazioni è fondamentale per chi tiene conto nelle giocate dei numeri ritardatari, di quelli più frequenti o estratti per ultimi. Ogni giocatore ha la propria tattica, c’è chi è costante nello scegliere i numeri e chi cambia ogni volta. Indipendentemente dalla scelta, tutti attendono di essere baciati dalla fortuna e, perché no, potrebbe succedere proprio durante le vacanze di Natale. Attenzione, però, a rispettare le date delle prossime estrazioni.