Siete nati sotto il segno dei Pesci? O dell’Ariete? Attenzione, perché l’Oroscopo potrebbe rivelarsi favorevole anche prima del 2022.

Se è vero che svegliarsi con un pessimo umore significa avere la luna storta, perché non sperare anche nel contrario? Cioè, che gli astri in generale siano disposti in un modo tale da rendere le nostre giornate più piacevoli o, comunque, maggiormente predisposte a regalarci qualche soddisfazione. Naturalmente non siamo in grade di capire se davvero un particolare allineamento delle stelle possa favorirci o se tutto si trasferisca nell’ambito della superstizione. Certo è che ascoltare un oroscopo favorevole, anche se non si è particolarmente fiduciosi nelle sue predizioni, in qualche modo lascia un senso di speranza.

Un auspicio quantomeno. Un augurio che, visto che secondo gli astrologi pianeti e stelle parlano la lingua del nostro segno zodiacale, almeno per un po’ di tempo tutto proceda senza intoppi. Nessuno spera in chissà quale exploit della fortuna ma anche trascorrere un periodo di relativa tranquillità può essere positivo. Anzi, molto spesso non si chiede altro che questo. Anche perché gli astri si muovono e, persino a un occhio poco esperto, risulta quasi fisiologico che prima o poi debbano guardare dalla nostra parte.

Oroscopo favorevole a cinque segni: ecco quali

Non siamo ancora esattamente alla fine dell’anno e, di solito, gli astrologi aspettano il debutto di quello nuovo per fare le loro previsioni. Tuttavia, alcuni di loro hanno fissato una data limite il 31 dicembre. Giorni che potrebbero segnare un periodo particolarmente florido per alcuni particolari segni dell’oroscopo pronti, a loro giudizio, a vivere finalmente quella “primavera” attesa una tantum da tutti i dodici dello Zodiaco. Particolarmente graditi alla fortuna dovrebbero essere i nati sotto il segno dei Pesci, tanto per ricordare una bella canzone. Nessun astro avverso, stelle favorevoli a nuove esperienze professionali e, per questo, potenzialmente un miglior lavoro e più soldi. Anche se gli astri suggerirebbero prudenza negli investimenti e, in generale, sulle uscite di denaro. Dici niente?

Benino anche i nati sotto la Bilancia. In questo caso, lo sguardo favorevole sarebbe quello di Giove e Mercurio (in aspetto diretto), ovvero ideale per tentare di affrontare al meglio le questioni lavorative e portarle dalla propria parte. In generale, un buon periodo per le entrate (ma non per gli eccessi nelle spese). Occhio anche al Sagittario, per il quale si attendono buone notizie dal punto di vista dei guadagni ma, allo stesso modo, si consiglia prudenza sulle spese (shopping incluso). Interessante il quadro dell’Ariete, favorito dall’ingresso del Sole: il che significherebbe sorprese dal punto di vista degli incassi e di vecchi crediti passati. Gli astrologi si aspettano molto anche dal Cancro, che prosegue la marcia positiva. Anche se, a quanto pare, le sorprese vere e proprie si concretizzeranno solo nel 2022. L’attesa non è poi così lunga…