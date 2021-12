Il test di personalità panettone-pandoro svela diversi dettagli in merito agli aspetti più nascosti del proprio carattere. Scopriamo insieme le risposte in base alla scelta effettuata

Le scelte effettuate nella vita quotidiana sono una sorta di cartina al tornasole sulla maggior parte degli aspetti della nostra personalità. In base a queste possiamo capire chi siamo e magari comprendere quelle sfaccettature di noi stessi che talvolta facciamo fatica ad accettare.

Soffermandosi alcuni minuti a riflettere ci si può mettere alla prova e al contempo allenare il proprio cervello a ragionare su se stessi. Da un classico quesito si può aprire un vero e proprio mondo che può svelare alcuni aspetti mai presi in considerazione.

Test personalità panettone-pandoro: le risposte sulla tua personalità

Ad esempio l’apparentemente banale scelta tra il panettone e il pandoro durante il periodo natalizio, lascia in dote una serie di riflessioni sulla personalità, che in tanti probabilmente non prendono in considerazione.

A differenza di tanti test similari, questo si basa semplicemente sui propri gusti. Una volta deciso tra quale delle due pietanze optare, si può passare alla lettura delle soluzioni.

Chi sceglie il panettone ad esempio è molto legato alle tradizioni e prova nostalgia al sol pensiero del passato. Farebbe carte false per ritornare al periodo dell’adolescenza e al contempo è molto attento ai dettagli rispetto alla maggior parte delle persone.

Coloro che invece scelgono il pandoro (ecco i migliori da acquistare) sono sostanzialmente degli eterni bambini. Il che non è da prendere propriamente come un appellativo offensivo. Infatti questo genere di personalità sprizzano energia da tutti i pori e sono piuttosto avvezze all’entusiasmo. Si cimentano senza troppi fronzoli in nuove sfide ma quando finisce la fase fomento iniziale perde stimoli e finisce col essere superficiale e poco attento ai particolari.

Vi ritrovate in queste descrizioni? Probabilmente almeno in parte si, ma d’altronde il cibo è sicuramente un buon viatico per scoprire gli aspetti più intimi delle persone. Non resta che mettere nel carrello uno dei due e lasciarsi andare al piacere dei due dolci tipici della tradizione natalizia italiana.