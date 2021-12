Occhio alle caratteristiche del pandoro. Ecco quali sono i migliori da acquistare al supermercato a Natale 2021 secondo Altroconsumo.

L’ultimo mese dell’anno è arrivato, portando con sé le festività natalizie che tanto piacciono sia a grandi che piccini. Un periodo all’insegna della magia, durante il quale in molti mettono mano al portafoglio, pur di acquistare beni e servizi da regalare amici e parenti. Già da qualche settimana, d’altronde, i vari esercizi commerciali sono pronti ad aiutare le persone a fare acquisti a tema.

A partire dagli addobbi, passando per i giocattoli per i più piccoli, fino ad arrivare a panettoni e pandori, in effetti, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta. Ogniqualvolta andiamo al supermercato, in effetti, troviamo sugli scaffali molti prodotti, disponibili in confezioni di varie forme e dimensioni, che finiscono per attirare la nostra attenzione. Proprio in tale ambito si invita sempre a stare molto attenti alle caratteristiche degli alimenti che compriamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

Diversi sono gli aspetti da prendere in considerazione, come ad esempio il prezzo, ma anche la qualità e il gusto personale. A offrirci un valido aiuto, fortunatamente, giungono alcuni esperti del settore, che hanno di recente reso noto quale sia, a loro avviso, il miglior pandoro da acquistare al supermercato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono i pandori di ottima qualità.

Pandoro, occhio alle caratteristiche: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto alimentare è bene prestare attenzione alle relative caratteristiche. Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede tempestivamente a fornire apposite segnalazioni, nel caso in cui vengano rilevate delle contaminazioni di cibi e bevande.

Molti, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali, tra cui un lotto di pandoro di una nota marca. Proprio a proposito del pandoro, si rivela essere, assieme al panettone, il dolce natalizio per eccellenza. Dal sapore unico ed inconfondibile, può essere mangiato così com’è, oppure farcito. In ogni caso si tratta di una vera e propria esplosione di gusto, in grado di deliziare il palato sia di grandi che di piccini.

Tra i prodotti dolciari più apprezzati e conosciuti, il pandoro è noto per la sua tipica forma a tronco di cono con grandi costole che sono disposte seguendo il profilo di una stella a otto punte. A dare un tocco in più lo zucchero a velo, che da sempre caratterizza proprio il pandoro.

Pandoro, quali sono i migliori da acquistare al supermercato

Soffermandoci sulle caratteristiche del pandoro, interesserà sapere che a fornirci informazioni utili in tal senso ci pensano anche esperti del settore, come quelli di Altroconsumo, che rendono noti alcuni validi consigli da seguire in modo tale da poter scegliere i prodotti migliori.

A tal proposito interesserà sapere che proprio Altroconsumo ha svolto nel 2021 un’indagine su otto note marche di pandori acquistabili presso la grande distribuzione, tenendo in considerazione diversi elementi, come ad esempio la lista degli ingredienti. Ma non solo, esperti degustatori hanno fatto la prova d’assaggio, valutando aspetto, ma anche profumo e sapore dei vari pandori oggetto del test, sia interi che tagliati.

Pandoro, la classifica dei migliori secondo Altroconsumo

Proprio grazie a questi dati, la nota associazione di consumatori ha stilato la classifica del miglior pandoro 2021 da comprare al supermercato. Ebbene, così come riportato da Scatti di gusto, i primi tre pandori di questa speciale classifica sono di “qualità ottima“. A partire dalla quarta posizione in poi, invece, vengono considerati di “qualità buona“.

Ma non solo, è possibile notare che il pandoro che si colloca alla seconda posizione, ovvero Le Grazie di Esselunga, costa solamente 3,79 euro. Una chiara dimostrazione di come è possibile acquistare dei prodotti di qualità, senza dover necessariamente spendere tanti soldi.

Entrando nei dettagli, quindi, interesserà sapere che la classifica dei migliori pandori da acquistare al supermercato nel 2021 secondo Altroconsumo è la seguente:

Tre Marie Il Magnifico Pandoro, con 73 punti e prezzo pari a 11,73 euro a confezione. Esselunga Le Grazie Pandoro – Ricetta Classica, con 70 punti, presenta un prezzo medio pari a 3,79 euro. Pandoro Maina, un punteggio pari a 70 punti e prezzo a confezione pari a 6,16 euro. Pandoro Melegatti, con punteggio pari a 68 punti e prezzo medio di 4,80 euro. Pandoro Motta, punti 66 e prezzo medio a confezione pari a 5,22 euro. Pandoro Bauli, con 65 punti e prezzo a confezione mediamente pari a 6,35 euro. Borsari Pandoro Classico, ha ottenuto 58 punti e presenta un prezzo medio di 14,55 euro; Balocco il pandoro, anche in questo caso 58 punti, mentre il prezzo medio è pari a 3,62 euro.

Diversi, pertanto, sono i pandori di ottima e buona qualità da acquistare al supermercato. Non resta quindi che scegliere quello più adatto ai propri gusti ed esigenze e trascorrere un dolce Natale.