Attenzione! È stato di recente richiamato, in via precauzionale, un lotto di pandoro di una nota marca. Ecco di quale si tratta e cosa è stato trovato al suo interno.

Le festività natalizie sono alle porte e nei vari esercizi commerciali è già possibile fare i primi acquisti a tema. A partire dagli addobbi, passando per i regali per i più piccoli, fino ad arrivare a panettoni e pandori, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

A proposito di pandori, però, è bene sapere che è stato di recente richiamato un lotto di una nota marca per la possibile presenza di corpi estranei e plastiche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme di quale si tratta.

Pandoro di una nota marca ritirato per “possibile presenza di corpi estranei e plastiche”

Ogniqualvolta acquistiamo un alimento è sempre bene stare attenti, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. Proprio in questo ambito, fortunatamente, giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che provvedono a segnalare tempestivamente eventuali richiami. Tanti, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali. Tra questi un lotto di pandoro di una nota marca.

L’avviso di richiamo in questione è stato pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, dove, alla voce Motivo della segnalazione, vi è scritto “Richiamo per rischio fisico“. Il richiamo in questione, ricordiamo, è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale, in attesa di verifiche.

Entrando nei dettagli si tratta di un lotto di Pandoro Originale Melegatti, venduto in confezioni da 750 grammi e 740 grammi. Il numero di lotto, però, è lo stesso, ovvero 210917, prodotto da Melegatti 1894 S.p.A. presso lo stabilimento di Via Monte Carega 23, 37057 S. Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona.

Sempre nell’avviso di richiamo, tra le avvertenze, si invitano coloro che avessero già acquistato un pandoro con il numero di lotto in questione a non consumarlo e riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto. Si precisa, comunque, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.