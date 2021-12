Anche a Natale 2021 torna la dolce sfida di Natale che mette a confronto panettone e pandoro. Ecco quali sono i migliori da acquistare per deliziare il palato sia di grandi che piccini.

Siamo ormai a dicembre, il mese più magico dell’anno, in quanto all’insegna delle festività natalizie che tanto piacciono sia ad adulti che bambini. Un periodo dove tutti tendono ad essere più buoni, con molti che mettono mano al portafoglio per acquistare beni e servizi di vario genere da regalare ad amici e parenti. Già da qualche settimana, d’altronde, i vari esercizi commerciali sono già organizzati per aiutare le persone a fare acquisti a tema. A partire dagli addobbi, passando per i giocattoli per i bambini, fino ad arrivare a panettoni e pandori, d’altronde, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta.

Proprio soffermandosi su quest’ultimi, anche a Natale 2021 torna in auge la sfida più dolce dell’anno, ovvero quella tra panettone e pandoro. Scegliere tra questi due dolci tipici natalizi, d’altronde, può rivelarsi spesso particolarmente difficile. Per questo motivo interesserà sapere che è stata di recente stilata una classifica da parte di alcuni esperti del settore, grazie alla quale poter sapere quali siano, a loro avviso, i migliori pandori e panettoni per Natale 2021. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Panettone contro pandoro, la dolce sfida senza fine tipica del periodo natalizio

Tutte le volte in cui compriamo un prodotto alimentare è bene stare attenti alle relative caratteristiche. Proprio in tale ambito è bene ricordare che giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede tempestivamente a fornire apposite segnalazioni, nel caso in cui vengano rilevate delle contaminazioni di cibi e bevande.

Molti, d’altronde, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali, tra cui un lotto di pandoro di una nota marca. Proprio soffermandosi pandoro, quest’ultimo si rivela essere, assieme al panettone, il dolce natalizio per eccellenza. Entrambi con sapori in grado di deliziare il palato sia di grandi che di piccini, spesso decidere quale scegliere tra questi due prodotti tipici di Natale risulta essere particolarmente difficile.

Diversi, altronde, sono gli aspetti da prendere in considerazione, ma a farla da padrona è senz’ombra di dubbio il gusto personale. Proprio quest’ultimo, d’altronde, ci guida nella scelta facendoci preferire un dolce piuttosto che un altro.

Panettone, ecco i migliori per Natale 2021

A offrirci un valido aiuto, fortunatamente, giungono alcuni esperti del settore, che hanno di recente reso noto quale siano, a loro avviso, i migliori panettoni e pandori da acquistare per Natale 2021. Come riportato su La Repubblica, infatti, IlGusto.it ha stilato la classifica dei suoi preferiti, dieci per ogni dolce. Entrando nei dettagli, quindi, la classifica in questione, per quanto riguarda i dieci migliori panettoni è la seguente:

Vincenzo Tiri. Via del Gallitello, 255/257 – Potenza; Salvatore De Riso, Vincitore del “Panettone World Championship”, Via Roma, 80 – Minori (Salerno); Maurizio Bonanomi, panettone originale milanese, Via Masaccio, 4 Pioltello (Milano); Daniele Lorenzetti, con pasta elastica e profumata, Viale Olimpia, 6 – San Giovanni Lupatoto (Verona); Claudio Gatti, 36 ore di lavorazione e ridotto contenuto di grassi, Via alle Fonti, 7/b-Tabiano (Parma); Matteo Cunsolo, Via S.Antonio 71 – Parabiago (Milano); Il Forno Brisa, Via Galliera, 34d – Bologna; Carmen Vecchione, presso DolciArte, Via SantissimaTrinità, 52 – Avellino; Grazia Mazzali, Via Matteotti, 47 – Governolo (Mn); Aniello Di Caprio, noto per il panettone Felix, impastato con burro di bufala e arricchito con albicocche “pellecchielle”, Via Napoli 111 – San Felice A Cancello (Ce)

Pandoro, ecco i migliori per Natale 2021

Dopo aver visto i dieci migliori panettoni, ecco di seguito la classifica, sempre secondo IlGusto.it, dei dieci migliori pandori di Natale 2021. Entrando nei dettagli si tratta dei seguenti:

Giancarlo Perbellini, Via Valerio Catullo, 12 – Verona; Forno Follador, Via Nuova di Corva, 64 – Pordenone; Olivieri 1882, Via Alberti, 13, 36071 – Arzignano (Vi); Iginio Massari; con crosta saporita e dorata, Corso Sant’Anastasia, 13 – Verona; Pand’Oro Alajmo, ha una scadenza di due mesi, www.alajmo.it; Infermentum, il Monte Nuvola presenta un impasto fine e soffice frutto di una lavorazione di ben 42 ore, Via N. Copernico – 38 Stallavena (Vr); Renato Bosco, contemporaneo e leggero, Via Ponte, 55 S. Martino – Buon Albergo (Vr); Pasticceria Perbellini, Via Vittorio Veneto, 46 – Bovolone (Vr); Pasticceria Flego, Corso Porta Borsari, 9 – Verona; Cremeria Capolinea, con una lievitazione di 24 ore, Viale Ettore Simonazzi, 14 – Reggio Emilia.

LEGGI ANCHE >>> Pandoro, quali sono i migliori da acquistare a Natale 2021 senza spendere cifre da capogiro

Diversi, quindi, sono i pandori e panettoni di ottima qualità. Non resta quindi che scegliere quello più adatto ai propri gusti ed esigenze e trascorrere un dolce Natale.