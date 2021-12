Nel 2022 le casalinghe potranno notare un aumento dell’assegno grazie alla rivalutazione degli importi. I settori coinvolti sono diversi, scopriamo quali.

Buone notizie di fine anno per alcuni cittadini appartenenti a specifici settori. Il riferimento è all’agricoltura, alla navigazione, all’industria e all’ambito domestico. La rivalutazione degli importi porterà un aumento delle rendite e degli assegni di assistenza. Arriveranno rendite più alte dall’INAL per infortuni, malattie o incidenti domestici e ad anno nuovo giungeranno anche gli arretrati. Oggi ci soffermeremo sulle novità riguardanti le casalinghe e l’assegno che è erogato sotto forma di rendita una tantum e non è legato al versamento dei contributi.

Casalinghe, le novità sull’aumento dell’assegno

Le casalinghe possono ricevere una rendita come prestazione economica qualora capiti un infortunio che porti all’inabilità. Il collegamento dell’assegno non è con i contributi versati all’INPS bensì con una copertura assicurativa che costa annualmente 24 euro. Dato che è prevista una rivalutazione dettata dall’aumento dei costi dei consumi a famiglia, il 2022 porterà ad un aumento dell’assegno che l’INAIL prevede per la liquidazione di infortuni agli invalidi del lavoro e mutilati.

Gli incrementi si riferiscono all’anno in cui avviene lo scatto della variazione retributiva minima superiore al 10% rispetto alla retribuzione presa in esame per l’ultima rivalutazione. Di conseguenza, i settori dell’agricoltura, dell’industria, del lavoro domestico e della navigazione subiranno l’applicazione non degli indici Istat bensì della rivalutazione extra decennale prevista dalla Legge numero 41 del 28 febbraio 1986.

Le percentuali dell’incremento per il 2022

Tra il 2011 e il 2020 si è registrata una variazione pari al 12,47% che si lega alle rivalutazioni del 7,22 riguardanti il costo della vita dal 2013 al 2020. Al primo gennaio, dunque, la riliquidazione risulta pari al 4,9%. L’INAIL, di conseguenza, ha richiesto un adeguamento alle variazioni mediante rivalutazione delle prestazioni economiche. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la richiesta determinando, così, un aumento con riferimento a partire dal 1° gennaio 2021. L’importo previsto per la retribuzione annuale di liquidazione delle rendite sarà di 17.448,90 euro e i pagamenti inizieranno a febbraio 2022.