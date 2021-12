Mettersi alla guida con la neve e il ghiaccio può rivelarsi alquanto pericoloso se non si conoscono i giusti consigli da seguire per evitare le situazioni di rischio.

Il periodo invernale è atteso dagli amanti della neve per vivere momenti romantici, sportivi e aggregativi. Si pensi al calore di un camino acceso mentre si guarda la neve cadere dalla finestra, alle sciate in compagnia intervallate da una bevanda calda in uno chalet di montagna o all’avventura di una ciaspolata tra i boschi innevati. Momenti intensi ed indimenticabili che per essere vissuti presuppongono uno spostamento più o meno lungo in auto su strade piene di neve e ghiaccio. Come comportarsi alla guida per riuscire a gestire eventuali situazioni di pericolo?

Consigli per una guida sicura su neve e ghiaccio

Su una strada innevata si montano le catene sulle ruote dell’auto per procedere con maggior destrezza. Eppure, le catene a volte non bastano così come possono non essere sufficienti gli pneumatici da neve. La guida assunta dall’automobilisti su neve e ghiaccio è fondamentale per evitare il rischio di sbandare e finire fuori strada.

Le manovre devono essere dolci, i movimenti dello sterzo progressivi e ben calibrati e il movimento fluido. In più, la velocità dev’essere bassa ed è preferibile l’utilizzo del freno motore per evitare brusche frenate ed aiutare gli pneumatici a trovare il corretto grip.

Attenzione e distanza di sicurezza

L’attenzione deve rimanere sempre alta, i pericoli possono essere ovunque e la distrazione può comportare problemi di aderenza molto gravi. Nel momento in cui le ruote si ritrovano sul ghiaccio è possibile, ad esempio, sentire che il freno non risponde ai nostri comandi. Non occorre farsi prendere dal panico ma gestire con saggezza la situazione.

La già citata bassa velocità aiuta nella gestione del pericolo soprattutto se accompagnata da una distanza dalle altre auto sufficientemente ampia. Si parla di circa 200 metri in caso di neve e di 400 metri in presenza di ghiaccio di spazio di frenata in più rispetto ad un asfalto in condizioni normali. Se un’auto viaggia a 100 km/h, ad esempio, avrà bisogno di circa 40 metri per fermarsi con la neve e di 500 metri con il ghiaccio.

Gomme termiche e cambio automatico, i consigli

Se l’auto è dotata di gomme termiche occorrerà prestare particolare attenzione alla velocità soprattutto in salita. Meglio andare lentamente che fermarsi del tutto dato che il battistrada si raffredda molto velocemente. L’uso del freno motore è consigliato, poi, nelle discese che dovranno essere percorse a bassa velocità evitando bruschi arresti.

L’automobilista alla guida di un’auto con cambio automatico su una strada piena di neve o ghiaccio potrà utilizzare la funzione “Winter” per usare marce più alte in partenza. In più, ci sarà l’attenta vigilanza dei sistemi di controllo elettrico, della trazione e dell’antipattinamento.