E’ possibile dormire nel Castello delle Cerimonie per regalarsi una notte tra il lusso e un mondo da favola? Scopriamo le possibilità previste.

Il Castello delle Cerimonie è una trasmissione televisiva che ha fatto crescere a dismisura la popolarità della struttura che ospita incredibili – alle volte surreali – eventi. Si tratta del Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La location ha fatto da scenario a cerimonie di ogni tipo e dato vita a favole differenti ma accumunate da un luogo lussuoso ed elegante in cui prendere vita. Don Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie, ha contribuito a far nascere la popolarità del meraviglioso castello ed ora è la figlia Donna Imma a portare avanti l’eredità del padre dopo la sua morte.

E’ possibile pernottare al Castello delle Cerimonie?

Donna Imma e il marito Matteo Giordano continuano a regalare sogni a tante famiglie gestendo la struttura e consentendo la partecipazione alla trasmissione. Tanti spettatori curiosi si recano sul posto solamente per vedere dal vivo l’incantevole Hotel e per ammirare l’esterno del grandissimo castello. In tanti, poi, si chiedono se è reale la possibilità di pernottare all’interno della struttura per vivere un’esperienza unica.

Ebbene, il sogno sembrerebbe realizzabile dato che nell’hotel sono presenti delle camere in cui ospitare i clienti. Ogni camere è differente per grandezza, colori e costo. Il prezzo dipende da differenti variabili compreso il periodo di soggiorno. Conoscere l’importo è possibile utilizzando una nota piattaforma, Booking.

Leggi anche >>> A cena nel Castello delle Cerimonie? Ecco quanto dovete portarvi nel portafogli

Quanto costa dormire nell’hotel da favola

Per approfondire i costi di un pernottamento del Grand Hotel La Sonrisa è possibile utilizzare un canale molto comune, Booking. Tramite sito o app si potrà avviare la ricerca dei prezzi della struttura filtrando i risultati in base alle date in cui si ipotizza il soggiorno. Sarà possibile, poi, visualizzare le diverse tipologie di camere a disposizione in modo tale da scegliere quella di interesse per soddisfare le proprie esigenze.

Una coppia, per esempio, potrebbe optare per una camera matrimoniale i cui costi si aggirano intorno ai 90 euro a notte oppure per una suite. In questo caso la spesa da mettere in conto ruoterebbe intorno ai 150 euro a notte. Un sogno pienamente realizzabile, dunque, dato che si tratta di cifre in linea con il mercato e non esagerate se si pensa alla notorietà che negli anni ha raggiunto il Castello delle Cerimonie.