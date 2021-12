Arriva il Natale e la scelta dei regali giusti per una vera amica incalza sempre di più. Ecco alcune idee che potranno donare una vera emozione.

Ci siamo, tra meno nove giorni sarà Natale e arriverà il momento di scambiarsi i doni sotto l’Albero. Aspettare fino all’ultimo momento in attesa di un’illuminazione può rivelarsi controproducente. Gli articoli migliori potrebbero esaurirsi oppure la lampadina potrebbe non accendersi mai. E’ bene, dunque, iniziare a dedicarsi al pensiero del dono da comprare per far capire ad un’amica l’importanza che riveste nella nostra vita. Le opzioni da valutare sono tante e varie e la scelta finale dipenderà dal carattere, dalle passioni e dagli amori della persona che riceverà il regalo.

I regali per un’amica, le opzioni da vagliare

Un regalo originale, che faccia emozionare e nello stesso tempo stupisca. Scegliere il dono perfetto può non essere facile ma la conoscenza approfondita del destinatario del pacchetto potrà semplificare la decisione finale. Naturalmente, occorrerà considerare anche il budget a disposizione per circoscrivere le opzioni in base al loro costo.

Partiamo un pensiero per un’amica romantica, amante dei tramonti, della luna e delle stelle. Potrebbe essere un’idea originale e stupefacente quella di regalare proprio una stella. Online è possibile acquistare un certificato che varrà come proprietà di un astro a scelta, una costellazione o un corpo celeste. I costi sono vari e potranno accontentare sia chi ha un budget più limitato sia chi è disposto a spendere cifre importanti.

Come stupire con un dono inaspettato

Un’amica originale, creativa, curiosa e aperta a mille avventure può essere stupita solamente con un regalo unico e veramente inaspettato. L’idea da considerare è il test del DNA che permette di conoscere da chi si proviene. Con un semplice campione salivare, in un mese si scopriranno le mescolanze del proprio sangue per scoprire un aspetto di sé impossibile da conoscere in altro modo. La cifra di acquisto si aggira intorno ai 50 euro.

Un altro dono inaspettato può essere un piccolo appezzamento di terreno. E’ tra i regali da considerare per un’amica amante della natura, degli animali oppure per una vegetariana. Un piccolo luogo personale in cui coltivare un orto oppure allevare galline o conigli. L’idea è sicuramente originale e può avere costi variabili in base alla grandezza del terreno e al luogo di residenza.

Il classico che non sbaglia mai

Decidere di optare per un regalo classico non significa sbagliare. Un’amica amante dei gioielli si emozionerà davanti ad un bracciale o ad un paio di orecchini così come un’amica cha ama cucinare apprezzerà sicuramente qualche particolare attrezzo del mestiere. In conclusione, partendo dalle passioni del destinatario del regalo sarà possibile fare la scelta giusta e donare un Natale indimenticabile.