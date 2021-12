Brutte notizie per chi soffre di insonnia in quanto rischia di dover fare i conti con gravi danni alla salute. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come difenderci.

Famiglia, lavoro, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare continuamente attenzione e che finiscono inevitabilmente per influenzare i nostri ritmi di vita. Se tutto questo non bastasse, ad aggravare la situazione sono i periodi segnati da disturbi di vario genere, come ad esempio l’insonnia. Quest’ultima, ad esempio, porta a dover fare i conti con tutta una serie di problematiche anche durante il giorno.

Chi soffre di insonnia, infatti, si ritrova in genere a dover fare i conti con una costante sensazione di stanchezza, oltre che ovviamente sonnolenza. Ma non solo, è possibile che si verifichino situazioni di deficit dell’attenzione, problemi di concentrazione e altre problematiche di vario tipo ed entità. Una chiara dimostrazione di come tale disturbo non sia affatto da sottovalutare e per cui è bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti al fine di evitarla. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Insonnia, occhio ai rischi per la nostra salute: tutto quello che c’è da sapere

Mentre alcune persone riescono a guadagnare più di 2 mila euro a settimana semplicemente dormendo, altre riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a prendere sonno a causa proprio dell’insonnia. Una situazione indubbiamente poco piacevole, in quanto può portare a dover fare i conti con problematiche di vario genere ed entità.

La mancanza di sonno infatti comporta il deperimento dei tessuti e aumenta il rischio di malattie. Ma non solo, in base ai dati emersi da una recente ricerca inglese su circa 5 mila persone con età superiore ai 50 anni, è stato rilevato come coloro che hanno problemi di insonnia o comunque una bassa qualità di riposo rischiano di invecchiare prima del previsto, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Insonnia, difendersi è possibile: ecco come fare

A partire dall’invecchiamento precoce fino ad arrivare alle difficoltà che è possibile riscontrare nel corso dello svolgimento delle varie attività quotidiane, sono davvero tante le problematiche con cui si rischia di dover fare i conti a causa dell’insonnia.

Proprio per questo motivo è opportuno prestare attenzione ad alcuni semplici accorgimenti attraverso i quali cercare di difendersi. In alcuni casi, è bene sapere, può rivelarsi necessario rivolgersi a degli esperti del settore e ricorrere addirittura a degli aiuti a livello farmacologico.

Esistono comunque alcuni piccoli trucchi che è possibile utilizzare per cercare di contrastare tale disturbo. In particolare si consiglia di evitare i sonnellini durante il giorno, in modo tale da arrivare la sera stanchi e riuscire così a dormire. Ma non solo, se possibile, è opportuno andare a letto sempre alla stessa ora.

Evitare di utilizzare smartphone e computer prima di dormire, in quanto la luce blu del display finisce per inibire il rilascio di melatonina. Per finire suggeriamo di non consumare caffè o bevande alcoliche in orario serale, in quanto finirebbero per non farci dormire. Alcuni piccoli accorgimenti che ci permettono di contrastare l’insonnia e di conseguenza evitare di dover fare i conti con le problematiche che quest’ultima comporta.