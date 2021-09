Attenti a bere 5 bicchieri di queste due bevande in quanto potrebbero comportare un calo degli anni della vita. Ecco di quali si tratta.

A partire dai salati fino ad arrivare ai dolci, sono molti i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati, grazie ai quali poter imbandire le nostre tavole. Acquistabile con varie forme e dimensioni, in effetti, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta. Allo stesso tempo si invita sempre a prestare molta attenzione alle caratteristiche di ciò che mangiamo e beviamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

In particolare vi sono alcuni alimenti che bisognerebbe evitare, soprattutto in presenza di alcuni disturbi. Se tutto questo non bastasse, ci sono due bevande, molto famose e soprattutto apprezzate, che potrebbero contribuire ad accorciare la nostra vita. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Attenzione, 5 bicchieri di queste bevande potrebbero accorciare la vita: cosa c’è da sapere

Al fine di salvaguardare la propria salute è necessario in alcuni casi fare delle piccole rinunce. Molti alimenti, in effetti, andrebbero evitati o limitati, soprattutto se soffriamo di particolari disturbi. Altri, in genere sconsigliati in presenza di particolari situazioni, possono essere invece consumati semplicemente prestando attenzione ad alcuni accorgimenti.

Se tutto questo non bastasse, vi sono alcuni alimenti e bevande che, a lungo andare, potrebbero portare con loro delle conseguenze negative per il nostro organismo. Ne sono un chiaro esempio due bevande, molto famose e soprattutto apprezzate, che potrebbero contribuire ad accorciare la nostra vita.

Si tratta del vino e della birra. In base ad alcuni studi, infatti, sembra che siano sufficienti 5 bicchieri di queste due bevande a settimana per togliere ben 6 mesi di vita. Da non dimenticare poi i superalcolici che, a loro volta, porterebbero ad accorciare la vita.

LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti-Covid, un giro d’affari che vale miliardi: chi guadagna di più

Ovviamente non è possibile ottenere un dato certo su quanti anni in meno si rischia di vivere, ma indubbiamente i risultati di questo studio non passano inosservati. Anzi, sono la chiara dimostrazione di come sia sempre importante prestare attenzione a ciò che beviamo.