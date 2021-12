La possibilità di assunzione al Comune senza partecipare ad un concorso pubblico è utopia o realtà? Scopriamo cosa prevede la Legge al riguardo per capire le opportunità da non perdere.

Trovare un’occupazione è un problema per tante persone, giovani e meno giovani. Viviamo un periodo difficile sotto tanti punti di vista e, anche se le opportunità non mancano, non sempre si riesce a trovare un lavoro a tempo indeterminato dall’ottimo contratto. Realizzarsi dal punto di vista occupazionale, dunque, può sembrare a molti un lontano miraggio soprattutto se il desiderio è riuscire ad accaparrarsi un posto fisso al Comune della propria città. In tanti si chiedono qual è la procedura per un assunzione di questo tipo, se è legata strettamente ad un concorso pubblico oppure se si può entrare con ingaggio diretto.

Assunzione al Comune, ecco l’iter

Per essere assunti al Comune occorre necessariamente superare un concorso pubblico. La mobilità interna anche è legata ad un concorso e non ci sono altre strade per accedere ad una posizione al suo interno. Esiste, però, un’eccezione alla direttiva che riguarda l’appartenenza alle categorie protette. I soggetti con disabilità iscritti negli elenchi anagrafici possono, infatti, percorrere la strada di accesso preferenziale al mondo del lavoro.

Secondo le Leggi in vigore, l’Amministrazione Pubblica ha l’obbligo di procedere con l’assunzione di percentuali minimi di lavoratori disabili e tale direttiva vale anche per il Comune. Si tratta del 7% qualora i dipendenti siano più del 50%, di due lavoratori nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso tra 36 e 50 e di un lavoratore per un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35.

Come avviene l’assunzione delle categorie protette

Nel momento in cui la percentuale prevista dalla Legge non dovesse essere coperta, il Comune dovrebbe iniziare l’iter di assunzioni per soddisfare l’obbligo. Entro 60 giorni, il Comune dovrà comunicare telematicamente l’avvio della procedura sul portale del Ministero del Lavoro specificando quando e come saranno assunti dipendenti appartenenti alle categorie protette.

In base alle mansioni da ricoprire, i requisiti necessari per l’assunzione al Comune saranno differenti. Non ci sarà un concorso solamente nel caso in cui i ruoli da assegnare prevedono come unica condizione l’aver frequentato la scuola dell’obbligo. Se tra i requisiti c’è un titolo di studio superiore, si bandirà un concorso pubblico e chi lo supererà potrà essere assunto.