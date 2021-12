Ottime notizie in arrivo per chi è alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono i profili ricercati e dove.

Alimentazione, istruzione dei figli, cura della casa, tempo libero e tanto altro ancora. A partire dalle esigenze personali fino ad arrivare a quelle delle persone a noi care, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Una chiara dimostrazione di come il denaro, seppur non essendo garanzia di felicità, ci aiuti a trovare una valida soluzione a numerosi problemi. Allo stesso tempo per poter avere del denaro bisogna, necessariamente, avere una fonte a cui attingere.

Proprio in tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo importante è proprio il lavoro, che ci permette di ottenere il reddito necessario per pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Non sempre, però, complice anche l’impatto negativo del Covid sull’economia, si riesce a trovare un impiego. Proprio in tale contesto, pertanto, giungono finalmente buone notizie per tutti coloro alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato, grazie a un’opportunità da non perdere. Entriamo quindi nei dettagli per scoprire tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono i profili ricercati e dove.

Lavoro, pioggia di assunzioni a tempo indeterminato in arrivo: i profili ricercati

Mentre si resta in attesa di capire come evolverà il mondo del lavoro, con molte professioni e mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni, interesserà sapere che giungono finalmente ottime notizie per tutti coloro alla ricerca di un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella vicina Svizzera, infatti, è in arrivo una pioggia di assunzioni per figure professionali nell’ambito della ristorazione, quali ad esempio cuochi, barman e non solo. Entrando nei dettagli bisogna sapere che sono aperte le candidature per 16 posti di lavoro a Ginevra, così suddivisi:

1 pizzaiolo;

2 barman;

4 chef de partie;

4 commis de cuisine

5 chef de rang.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, invece, si annoverano titolo di studio in ambito cucina o ristorazione. Ma non solo conoscenza della lingua italiana livello C1 o madrelingua, mentre per la lingua francese è richiesto il livello B1 o B2 a seconda della mansione. Tra gli altri requisiti si annoverano conoscenze informatiche di base ed esperienza pregressa di 2 o 3 anni nel ruolo per cui si invia la candidatura. Importante, inoltre, che il candidato conosca i prodotti alimentari tipici italiani, ma anche vini e cocktail internazionali per ricoprire il ruolo di barman.

Lavoro a tempo indeterminato in Svizzera: come inviare la candidatura

Ovviamente, come è facile intuire, bisogna essere disposti a trasferirsi a Ginevra per poter lavorare. Entrando nei dettagli, come già detto, si tratta di contratti a tempo indeterminato. Per quanto concerne le ore di lavoro, invece, sono pari a 42 ore a settimana. Coloro che verranno assunti potranno usufruire di 5 settimane di ferie all’anno e 2 giorni di riposo a settimana.

Ma non solo, per chi non risiede a Ginevra, l’aziende garantisce apposita assistenza sia per quanto riguarda l’aspetto amministrativo che nella fase di ricerca dell’alloggio. Un’opportunità davvero molto interessante per tutti coloro che desiderano lavorare nell’ambito della ristorazione.

Se in possesso dei requisiti richiesti e se interessati, pertanto, non dovete fare altro che inviare una lettera di accompagnamento in italiano o francese e il vostro curriculum vitae, con tanto di foto, all’indirizzo email opportunity@luigia.ch all’attenzione di Laura Rosasco. Una copia della e-mail, inoltre, deve essere inviata a eures@afolmet.it. C’è ancora tempo fino al 31 marzo 2022 per inviare la propria candidatura per un lavoro a tempo indeterminato in Svizzera.