Assunzioni a tempo determinato, Poste Italiane tiene aperte le candidature ancora per pochi giorni. Pronti per l’invio del curriculum?

Ottime notizie per chi è in cerca di un lavoro. Poste Italiane ha rinviato la chiusura delle selezioni per portalettere consentendo fino al 12 dicembre di inviare le candidature. Inizialmente la data di riferimento era lo scorso 5 dicembre. Ora mancano due giorni prima che l’azienda chiuda le porte su una grande opportunità occupazionale. Oltre alla figura professionale del portalettere, però, ci sono altre posizioni aperte che potrebbero essere in linea con il proprio profilo. Scopriamo i dettagli delle assunzioni di Poste Italiane per cominciare l’anno in arrivo con una nuova visione del futuro.

Poste Italiane e le assunzioni di portalettere

I requisiti da soddisfare per poter sperare di diventare un postino sono il diploma di maturità e il possesso della patente di guida necessaria per spostarsi con il mezzo aziendale. Il candidato dovrà superare una prova di guida prima di poter essere assunto e dovrà presentare l’attestazione del diploma di studi qualora venisse chiamato per un colloquio in azienda.

Poste Italiane ricerca portalettere in tutta Italia ma i candidati non potranno esprimere preferenze territoriali. La candidatura potrà essere inoltrata accedendo al portale dell’azienda ed entrando nella sezione Lavora con Noi. Cliccando su “Invia CV” si accederà ad una pagina in cui sarà possibile inoltrare una candidatura spontanea oppure scegliere una specifica posizione aperta. E’ utile sapere che il contratto come portalettere sarà a tempo determinato.

Sportellisti, altra posizione aperta

Fino al 31 dicembre c’è la possibilità di candidarsi per la figura di sportellista. Il compito sarà di promuovere i servizi di Poste Italiane ed occuparsi di attività amministrative. Non è prevista la laurea come requisito bensì il diploma di maturità. In più, occorre avere il patentino del bilinguismo per sperare di essere selezionati per il ruolo. Ricordiamo che le candidature sono aperte esclusivamente per gli uffici della provincia di Bolzano.

Il contratto previsto per le assunzioni degli sportellisti sarà a tempo determinato con la possibilità che dopo un certo periodo diventi a tempo indeterminato. La modalità di invio del curriculum è la stessa presentata per i portalettere. Occorrerà accedere al portale, ricercare la posizione aperta di riferimento e compilare il form non dimenticando di allegare il cv completo di foto e di tutte le indicazioni necessarie per dimostrare la soddisfazione dei requisiti.