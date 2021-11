Proposte di assunzioni per laureati e diplomati in arrivo da parte di grandi aziende private. Amazon, Poste Italiane, Esselunga e altri colossi del mercato cercano personale.

Un sogno che potrà presto avverarsi quello di lavorare presso una grande azienda. Un regalo di Natale senza eguali che viene da nomi importanti come Amazon, Poste Italiane, Esselunga e Banca Intesa. Diversi ruoli per differenti profili professionali, occasioni uniche per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Diplomati e laureati possono sperare in prossime assunzioni ma, naturalmente, ci sono requisiti da soddisfare per poter far avverare il sogno.

Amazon, le proposte di assunzione di diplomati e laureati

Le opportunità di lavoro che Amazon propone periodicamente sono occasioni imperdibili per diplomati e laureati. Il noto sito e-commerce ha promesso l’assunzione di circa 500 profili per l’anno in corso e le proposte sono varie. Per conoscerle basterà accedere al portale Amazon.jobs presente sul web. Il sito consente non solo di inviare una candidatura spontanea ma di candidarsi alle posizioni aperte scegliendo tra tante quelle in linea con il proprio profilo lavorativo. Assunzioni presso i Centri di Distribuzione e come sviluppatori di software sono tra le occasioni del momento che diplomati e laureati devono assolutamente considerare.

Poste Italiane, posizioni aperte per la fine del 2022

Incredibile opportunità lavorativa sono offerte da Poste Italiane. La nota azienda italiana assume figure diverse, dai postini agli operatori di sportello fino a figure che si occuperanno di smistamento della posta o di altre attività. I contratti previsti sono sia a tempo determinato che indeterminato e le candidature sono consentite sia a diplomati che laureati. I requisiti sono differenti in base al ruolo e ci sono anche possibilità di stage.

Banca Intesa, un’accordo da conoscere

Pochi giorni fa Banca Intesa e i sindacati hanno firmato un accordo. Il Gruppo si è impegnato ad assumere ben 1.100 giovani con contratto a tempo indeterminato. La cifra si andrà ad aggiungere alle 3.500 assunzioni per diplomati e laureati garantite con accordi precedenti andando, così, a raggiungere quota 4.600 assunzioni. I giovani interessati possono fin d’ora preparare un eccellente curriculum vitae ed inviarlo come candidatura spontanea.

Deloitte e Esselunga cercano diplomati e laureati per prossime assunzioni

Deloitte, leader nel campo della consulenza e revisione, assumerà 4.200 candidati laureati in ambito economico, umanistico e giuridico tra la fine del 2021 e il 2022. Infine, Esselunga prevede l’assunzione di addetti alle vendite, conduttori di impianto e specialisti del reparto dei freschi. I posti di lavoro sono principalmente nel nord Italia.