L’Agenzia delle Entrate ha attivato il Bando per le assunzioni nel settore amministrativo-tributario. Si ricercano 2.320 candidati, vediamo come partecipare.

Buone notizie da parte dell‘Agenzia delle Entrate. Partono le selezioni per assumere ben 2.320 lavoratori da inserire nel comparto amministrativo-tributario. Il contratto previsto è a tempo indeterminato e riguarda la terza fascia retributiva F1. Il profilo ricercato è quello di funzionario e i codici di concorso di riferimento sono RTRIB2170, PD10, CG20, LEG70 e INTER50. La prova sarà unica per tutti questi codici. Di conseguenza, i candidati potranno candidarsi per più codici svolgendo una sola volta la prova. Scendiamo nei dettagli e scopriamo altre indicazioni presenti nel bando.

Il bando dell’Agenzia dell’Entrate: i dettagli

Un’unica prova a cui partecipare per candidarsi a più codici concorso. La differenza riguarda il luogo in cui verrà svolta la prova in base al codice indicato. La sede sarà Roma per tutti i codici eccetto RTRIB2170 che prevede lo svolgimento del test nella sede di appartenenza della Regione di residenza indicata all’interno della domanda.

Il bando elenca chiaramente giorni, luoghi e orari della prova che non potranno in nessun caso essere modificati. Se il candidato non dovesse presentarsi nel momento giusto verrà escluso dalla procedura di selezione. Le date di riferimento sono il 20-21 e 22 dicembre con orario 8.30 o 14.30 in base all’iniziale del proprio cognome. Data unica solamente per la Regione Valle d’Aosta. La prova si svolgerà il 20 dicembre alle 8.30 per tutti i candidati.

Documentazione da presentare

Il giorno dell’esame, i candidati dovranno portare il Green Pass, l’autodichiarazione Covid che dovrà essere firmata in sede e un documento di identità in corso di validità. In più, il candidato dovrà aver stampato la lettera di partecipazione che si riceverà in allegato all’e-mail noreplay@concorsismart.it dopo l’iscrizione al bando.

Ogni sede avrà una zona riservata al pre-triage per controllo Covid in cui sarà presente personale medico. Chiunque presentasse sintomi Covid verrebbe immediatamente isolato e sottoposto a specifici esami del caso. Chi sarà in isolamento fiduciario o per contagio nei giorni della prova non potrà partecipare così come i candidati che manifesteranno sintomi quali difficoltà respiratoria, febbre, tosse, perdita di gusto e olfatto, mal di gola.

Infine, per partecipare all’esame occorrerà indossare necessariamente la mascherina F2P2 e rispettare rigorosamente le direttive indicate come l’impossibilità di spostarsi dalla propria postazione.