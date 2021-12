La richiesta dello SPID è fondamentale per accedere ai servizi della PA, la soluzione di Poste Italiane è la più utile da valutare?

Senza identità digitale si è fuori da tante opportunità. L’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione richiede, infatti, l’utilizzo dello SPID, della Carta di identità elettronica oppure della Carta Nazionale dei Servizi. Il riconoscimento telematico è alla base, ormai, di qualunque operazione. Serve, per esempio, per entrare sul sito dell’INPS, per accedere ai servizi di Pago in Rete oppure per scaricare velocemente il Green Pass dopo la vaccinazione. Tra le tre tipologie di identità digitale, il Sistema Pubblico di Identità Digitale è quello più richiesto ma molte persone non sanno ancora come ottenerlo né come utilizzarlo.

SPID di Poste Italiane, una pratica soluzione

Il modo più semplice e pratico per ottenere lo SPID è affidarsi ai servizi di Poste Italiane. Accedendo al portale dell’azienda nell’apposita sezione si potrà creare con pochi passaggi l’username e la password da usare come identità digitale. Il riconoscimento è possibile attraverso varie modalità, telematiche o fisiche. La scelta più frequente è quella di recarsi presso un Ufficio Postale e concludere in presenza il riconoscimento iniziato online. In alternativa è possibile utilizzare la webcam, inviare un selfie con audio/video oppure usare la carta di identità elettronica, la CNS o il passaporto elettronico completando la procedura da casa.

I documenti da avere a portata di mano sono un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o tessera sanitaria, l’indirizzo e-mail e lo smartphone. L’utente potrà scegliere tra diversi livelli di sicurezza in base alla protezione che si vuole dare alla propria identità. Ricordiamo, infine, che la richiesta dello SPID ha un costo di 12 euro recandosi presso un ufficio postale. E’ gratuita, invece, svolgendo la procedura telematicamente.

A cosa serve l’Identità digitale

Ottenere lo SPID con Poste Italiane significa poter accedere velocemente sia ai servizi offerti dall’azienda sia ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’autentificazione sarà immediata, sicura e efficace ogni qualvolta venga richiesta. Oltra alla comodità dell’utilizzo, dunque, è bene soffermarsi sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza proposta. L’importante è non diffondere questi dati né inserirli in form di portali sconosciuti e poco sicuri – attenzione ai tanti tentativi di phishing messi in atto dai truffatori.