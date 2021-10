Tutte le informazioni necessarie per avere il Green Pass sempre a disposizione sul proprio smartphone. Ecco la guida completa

Il Green Pass è uno strumento che almeno per i prossimi mesi ci accompagnerà nella maggior parte delle attività della nostra quotidianità. Per questo è bene averlo sempre a disposizione in maniera comoda, in modo tale da poterlo esibire senza perdere troppo tempo a cercarlo.

Stamparlo può essere pratico per certi versi, ma decisamente scomodo per altri. Lo si potrebbe perdere, oppure nel momento in cui serve si fa fatica a trovarlo tra i tanti documenti di cui si dispone.

Green Pass: come scaricarlo sullo smartphone

Per questo la soluzione ideale è averlo sullo smartphone, strumento che utilizziamo ormai dal momento della colazione fino a quando non ci mettiamo a letto. Quindi, per effetto di ciò, vediamo come scaricare il Green Pass e quali sono le migliori applicazione per salvare il certificato verde sui dispostivi iPhone e Android.

Con pochi semplici passaggi, il gioco è fatto e si potrà avere il proprio lasciapassare in qualsiasi momento, in un apposita cartella del proprio cellulare. L’app Io e l’app Immuni rappresentano i due modi più semplici per poterlo scaricare (una volta salvato andrà direttamente nella galleria delle immagini), dopo il sito ufficiale messo a disposizione del Governo, le farmacie e il proprio medico di base.

iPhone

Per chi volesse evitare di “rovistare” tra le foto per cercare il Green Pass, se si dispone di un iPhone si può salvare sull’apposito Wallet. Ecco i passaggi da seguire:

Accedere al sito https://covidpass.marvinsextro.de/it-IT

selezionare “avvia fotocamera” per fotografare il QR code del Green Pass o selezionarlo se lo si ha in galleria,

scegliere il colore di sfondo,

accettare la normativa sulla privacy,

confermare mettendo il dito su “aggiungi a Wallet” e poi cliccare su “Aggiungi” in alto a destra.

Android

Completamente diversa la prassi da seguire su Android. In questo caso ci si può affidare all’applicazione Stocard, portafogli digitale scaricabile su Play Store. Nel dettaglio le indicazioni per poter effettuare il salvataggio: