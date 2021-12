In arrivo la tassa sulla carta PostePay, i clienti di Poste Italiane vedranno diminuire i propri soldi sul conto. Vediamo a quanto ammonta la cifra.

Natale amaro per i titolari di una carta PostePay. Dal 13 dicembre, infatti, verrà applicata una tassa e l’importo previsto verrà direttamente scalato dal conto. La sgradita sorpresa coinvolgerà, dunque, i clienti di Poste Italiane ma in modo principale alcuni possessori della PostePay. Le “vittime” del cambiamento saranno i titolari della PostePay Evolution. Cerchiamo di individuare i dettagli della rivoluzione del mondo delle carte dell’azienda italiana per capire come saremo coinvolti.

Carta PostePay Evolution, oltre la tassa

I titolari della PostePay Evolution saranno i più colpiti dai cambiamenti in atto. La carta consente di svolgere le più importanti operazioni bancarie ed è facilmente attivabile presso un ufficio Postale. Il vantaggio della carta Evolution è di essere associata ad un IBAN al pari di un tradizionale conto corrente bancario. Di conseguenza può essere utilizzata per domiciliare le bollette oppure per l’accredito dello stipendio.

Tanti vantaggi, dunque, che da lunedì saranno affiancati da un’amara sorpresa. Il canone annuo non sarà più di 10 euro bensì di 12 euro. Il cambiamento coinvolgerà non solo i nuovi titolari di una PostePay Evolution ma tutti i possessori della carta con attivazione precedente al 1° gennaio 2019. L’aumento si è reso necessario a causa dell’aumento delle transazioni elettroniche per i pagamenti – l’intento del Fisco è diminuire al massimo l’uso del contante – e, dunque, dei costi generali.

Ci saranno altre amare sorprese?

Per l’attivazione della carta Evolution è prevista una spesa iniziale di 5 euro per l’emissione e di 15 euro per la prima ricarica. Il prelievo presso uno sportello Atm rimarrà invariato, zero euro se avviene presso uno sportello postale e 2 euro presso un qualsiasi altro sportello bancario. In generale, dunque, tra canone e rincari vari, il totale degli aumenti si attesta sul 20% in più.

Poste Italiane si adegua agli eventi economici in atto abbandonando la politica dei costi utilizzata fino ad ora. Dopo il lievitare dei costi di luce e gas, del carburante, delle materie prime – è in aumento addirittura il costo del caffè mentre quello di panettoni e pandori è già attivo – assisteremo ad un aumento, seppure minimo, della commissione sulla Carta PostePay Evolution.