Diminuisce la possibilità di pagamento in contante, ecco quanto sarà il massimo da gennaio 2022, e in quanto consiste la multa.

Il contante diventerà sempre meno accessibile e quindi utilizzato. Siamo entrati nell’era dei pagamenti digitali e in men che non si dica, saremo avvezzi ad utilizzare solo quel mezzo e a vedere i contanti, come vecchi cimeli. Oggi come oggi, tutto fa venire il dubbio, ad esempio, i regali in contanti vanno dichiarati?

Se pochi anni fa infatti, ci si meravigliava quando in alcuni Paesi potevamo pagarci un caffè comodamente con carta, ora anche l’Italia sta man mano raggiungendo quel livello. E presto, sarà anche praticamente necessario. Per adesso, il contante è ancora un elemento usato, ma occhio a quanto paghiamo con la carta moneta, perché nel 2022 partono sanzioni poco piacevoli.

Attenti a pagare col contante

Vero è che anche le carte di credito sono pericolose, perché oggi i ladri hanno imparato ad andare direttamente sul denaro elettronico, ed infatti abbiamo più volte spiegato come difendersi dalle clonazioni. Ma ad oggi, davvero tutti ne hanno almeno una, perché appunto è sempre più usata non per prelevare, ma direttamente per pagare. Andiamo però al contante di cui sopra. Cosa succederà dal 1° gennaio 2022? Che entra in vigore la legge 157/2019.

Questo significa che dalla possibilità di pagare in contanti fino a 2.000 euro, oggi passeremo a soli 1.000 che chi paghi sia una persona fisica o giuridica. Ovviamente tutto questo fa parte della macchina per la lotta all’evasione, perché i pagamenti con carta sono più tracciabili. Ovviamente, tutto verrebbe dichiarato per essere in regola, anche una semplice donazione. Per questo, sarebbe preferibile farla con un bonifico, che sarebbe già in sé una documentazione.

Cosa succede se pago in contanti, per una cifra superiore ai 1.000 euro? Da gennaio 2022, accade che ci arriva una multa di ben 1.000 euro. Ci troveremo quindi praticamente, a spendere il doppio dei soldi per un solo acquisto, tra lo stesso e la sanzione. Questo però, solo per il pagatore. Chi invece ricevesse un pagamento simile senza dare possibilità di traccia, se scoperto pagherebbe molto di più. Si parla infatti da multe che variano da 3.000 a 15.000 euro.