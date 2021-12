C’è una novità da conoscere per i clienti Tim. Non a tutti farà piacere, ma ci sono anche dei benefici: ecco come sta andando.

Se c’è un mondo che fa uscir fuori una novità a settimana, quello è il mondo della telefonia. Le nuove tecnologie sono così veloci a migliorarsi che quasi non stiamo al passo. Ad esempio, sapevate che proprio Tim, di cui parleremo a breve, è ora in sfida con Vodafone per lo streaming?

Ed a fine anno, arriveranno ancora novità per chi è cliente della nota casa di telefonia. Ci sono infatti cose da sapere, se si è clienti Tim. Novità stavolta, che non faranno piacere a tutti. Ecco di che si tratta e le conseguenze possibili.

Cosa devono sapere i clienti Tim

Se si parla di tecnologie è normale essere ricondotti alle migliori, quelle del 4G e del 5G su cui tutte le società stanno puntando sempre più forte e tra cui c’è, naturalmente, anche la Tim. Ma c’è l’annuncio dello stesso provider: la Tim ha intenzione di abbandonare del tutto il 3G. Vuol dire che a breve, verrà proprio dismesso.

Detto così sembra un buon passo in avanti, ma il fatto è che la casa italiana, ha chiesto ai clienti con capacità minore di 128k nelle proprie Sim, di affrettarsi a cambiare piano. Quindi tutti i clienti che hanno Sim con vecchia tecnologia, dovranno recarsi ad un centro Tim e chiedere il cambio. Basterà andare in uno store ufficiale per richiederne una nuova. L’iniziale costo della sostituzione della scheda è di 15 euro, ma niente paura, almeno vi verrà rimborsato. La Tim infatti, garantisce che i soldi torneranno al consumatore, sotto forma di credito residuo.

Cosa succede se la nostra Sim ha una tecnologia obsoleta, ovvero non è capace di contenere più di 128k? Che se fossimo ostinati a non volerla cambiare, a partire dall’aprile 2022, non potremo più beneficiare di alcun servizio. I servizi di rete infatti, non si apriranno più sul nostro smartphone, in pratica, verremmo tagliati fuori dal mercato. Ovviamente, tutti i clienti che godano già della disponibilità di una Sim da 128k a salire, non avranno bisogno invece, di nessun cambiamento. Tim infine, assicura consumi illimitati per le telefonate per un mese, per chi effettuerà questo cambio.